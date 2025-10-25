Były premier o zmianie nazwy PO. "To się robi w dwóch przypadkach"

W sobotę konwencji zjednoczeniowej PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej premier Donald Tusk przekazał, że formację połączą się w jedną, zaś jej nazwa to Koalicja Obywatelska.

- My dzisiaj się jednoczymy, bo rozumiemy, że tu nie chodzi tylko o walkę o władzę, o przyszłe wybory, a o fundamentalne rzeczy - mówił premier.

Konwencja zjednoczeniowa KO. "Zabieg transformacyjny"

Decyzję komentowali goście programu "Prezydenci i premierzy" na antenie Polsat News.

- Typowy zabieg transformacyjny, czyli z kilku podmiotów tworzymy coś nowego - powiedział Leszek Miller.

- Robi się tak najczęściej w dwóch przypadkach: Kiedy trzeba uciec od nazwy, która się źle kojarzy, lub kiedy trzeba wzmocnić dorobek, który został wypracowany. Rozumiem, w tym przypadku chodzi o drugą opcję - dodał.

Według Waldemara Pawlaka ruch KO to "potwierdzenie stanu faktycznego. - Nowoczesna i Inicjatywa Polska nie funkcjonują w komunikacji społecznej, były częścią szeroko rozumianej koalicji.

Miller stwierdził, że to, co pójdzie za taką zmianą zależy od tego, czy będzie to nowa forma, czy "zostanie obudowana jakimś nośnym przynajmniej zarysem programu".

- Obydwie dominujące partie mówią od lat mniej więcej to samo. Mam wrażenie, że polska scena polityczna cierpi na niedowład nowych idei, nowych pomysłów - dodał były premier.

Konwencja KO. Tusk: Jak my się nazywamy?

- Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne. Niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro – powiedział podczas sobotniej konwencji Donald Tusk.

Wcześniej kilkukrotnie podkreślił, że chciałby powiedzieć "kilka słów prawdy", która "jest zagłuszana przez negatywne emocje, krzyki, wrzaski".

- Widzę poseł Filiks i Adamowicz - wiecie dobrze, co czuję gdy mówię o prawdzie (...).Sprzeciwiajmy się złu - właśnie po to tutaj jesteśmy. Nie pozwólmy, aby Polskę znowu ogarnęła fala pogardy i nienawiści - zaapelował.

Szef polskiego rządu wspomniał również wybory parlamentarne 2023 r., które doprowadziły jego obóz do władzy, podkreślając, że wówczas udało się "nazwać rzeczy po imieniu". - Udało nam się zjednoczyć wielu ludzi. Ci, którzy stają po stronie dobra, nie muszą być bezsilni - stwierdził.

