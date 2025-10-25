Awaria systemu alarmowego, problemy dyspozytorów medycznych. "Tryb offline"

Doszło do awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. "Inżynierowie KCMRM podjęli kroki zmierzające do możliwie najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu" - podano w komunikacie. Po godz. 10:20 przekazano, że trwający około dwóch godzin awaryjny tryb przyjmowania zgłoszeń przez operatorów medycznych został zakończony.

Awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Do awarii doszło o godz. 8:13. Mimo to Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego zapewniało, że numery alarmowe 999 i 112 działają, a dyspozytorzy medyczni odbierają połączenia i dysponują Zespoły Ratownictwa Medycznego w trybie awaryjnym.

 

Po godz. 10:20 poinformowano, że przywrócono normalny tryb pracy dyspozytorów i zespołów ratownictwa medycznego. Awaria trwała około dwóch godzin.

Awaria. Dyspozytorzy medyczni pracowali w trybie awaryjnym

Problemy dotyczyły samego poziomu zarządzania pracą jednostek ratowników. Utrudnione było przekazywanie informacji między dyspozytorami, karetkami a szpitalami.

 

SWD to aplikacja, jaką ratownicy medyczni posiadają na tabletach instalowanych w karetkach. Służy ona do transferu danych, w tym tych odnośnie stanu pacjenta przewożonego do placówki.

 

Jako pierwsze o awarii informowało RMF24. - Połowa Polski działa w oparciu o infrastrukturę zastępczą. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie obejmie to cały kraj - przekazała rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka.

 

Pytana, czy mogło dojść do ataku hakerskiego, odparła, że "raczej dotyczy to usterki".

 

