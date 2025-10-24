"Według wstępnych pracownicy służby granicznej przeprowadzali kontrolę dokumentów pasażerów pociągu. W tym czasie jeden z mężczyzn na peronie wyjął urządzenie wybuchowe, po czym nastąpił wybuch" - poinformowały służby.

Wybuch na dworcu w Ukrainie. Nie żyją cztery osoby

"Zginął 23-letni mieszkaniec Charkowa, który miał przy sobie materiały wybuchowe. Śmiertelne obrażenia odniosły również trzy kobiety w wieku 29, 58 i 82 lat z regionu korostieńskiego. Wśród ofiar śmiertelnych jest strażniczka graniczna" - przekazała policja.

Do godziny 13 policja miała informacje o 12 rannych. Wszystkie zostały przetransportowane do szpitala w Owruczu.



"Na miejscu pracują grupy śledczych i funkcjonariuszy operacyjnych z Wydziału pierwszego korostieńskiego zarządu rejonowego, a także policyjni saperzy, funkcjonariusze z policji kryminalnej i inne służby ratownicze" - poinformowały służby.

