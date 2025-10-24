Zdetonował ładunek na dworcu w Ukrainie. Cztery osoby zginęły, kilkanaście jest rannych

Świat

Cztery osoby zginęły, a 12 zostało rannych w wybuchu na stacji kolejowej w Owruczu w obwodzie żytomierskim w północnej Ukrainie. Około godziny 10 czasu polskiego młody mężczyzna zdetonował ładunek wybuchowy podczas kontroli dokumentów. 

Zdetonował ładunek na dworcu w Ukrainie. Cztery osoby zginęły, kilkanaście jest rannych
Policja obwodu żytomierskiego
23-latek zdetonował ładunek na dworcu w Owruczu, 4 osoby nie żyja
  • Na peronie doszło do wybuchu urządzenia wybuchowego podczas kontroli dokumentów
  • Zginęły cztery osoby, w tym strażniczka graniczna, oraz rannych zostało dwanaście osób
  • Wśród ofiar śmiertelnych jest 23-letni mieszkaniec Charkowa, który miał przy sobie materiały wybuchowe

"Według wstępnych pracownicy służby granicznej przeprowadzali kontrolę dokumentów pasażerów pociągu. W tym czasie jeden z mężczyzn na peronie wyjął urządzenie wybuchowe, po czym nastąpił wybuch" - poinformowały służby. 

Wybuch na dworcu w Ukrainie. Nie żyją cztery osoby

"Zginął 23-letni mieszkaniec Charkowa, który miał przy sobie materiały wybuchowe. Śmiertelne obrażenia odniosły również trzy kobiety w wieku 29, 58 i 82 lat z regionu korostieńskiego. Wśród ofiar śmiertelnych jest strażniczka graniczna" - przekazała policja.

 

ZOBACZ: Ukraina potrzebuje fortuny. Nowy plan Trumpa, apeluje do Europy

 

Do godziny 13 policja miała informacje o 12 rannych. Wszystkie zostały przetransportowane do szpitala w Owruczu.


"Na miejscu pracują grupy śledczych i funkcjonariuszy operacyjnych z Wydziału pierwszego korostieńskiego zarządu rejonowego, a także policyjni saperzy, funkcjonariusze z policji kryminalnej i inne służby ratownicze" - poinformowały służby.

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
