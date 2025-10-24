Na drodze wojewódzkiej nr 205 w miejscowości Grzybno (woj. zachodniopomorskie), między Sławnem a Darłowem, doszło do zderzenia busa transportu zastępczego PKP z samochodem osobowym marki Audi - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Piotr Grudzień z KP PSP Sławno.

ZOBACZ: Szkolny bus uderzył w ogrodzenie. Są ranni

W busie znajdowała się młodzież jadąca do szkoły w Darłowie. Według informacji serwisu twojeinfo24.pl pojazd pełnił funkcję transportu zastępczego PKP z powodu remontu linii kolejowej Sławno-Darłowo.

W wyniku zderzenia dwie osoby zostały zakleszczone w pojazdach. Strażacy, przy użyciu narzędzi hydraulicznych, uwolnili poszkodowanych.

Bus z młodzieżą zderzył się z samochodem osobowym. W akcji śmigłowiec LPR

W wypadku uczestniczyło łącznie 13 osób. Cztery z nich zostały ranne i przewiezione do szpitali karetkami i śmigłowcem LPR. Osiem osób zostało odebranych przez rodziców po przebadaniu przez ratowników medycznych. Jedna osoba udała się na badania do szpitala na prośbę rodzica.

ZOBACZ: Karambol w Zachodniopomorskiem. Nie żyje jedna osoba, ranne dziecko

- Młodzież jadąca busem nie doznała poważnych obrażeń - wszyscy opuścili pojazd o własnych siłach - poinformował nas z kolei asp. sztab. Tomasz Pruszyński z Komendy Powiatowa Policji w Sławnie.

Policjant przekazał, że droga na miejscu wypadku jest w dalszym ciągu zablokowana, trwają działania służb.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni