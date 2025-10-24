Jeszcze wczoraj w Zakopanem hulał halny, a termometry w mieście pokazywały nawet 12 stopni Celsjusza. Dzisiaj mieszkańcy Zakopanego obudzili się i zobaczyli za oknem zimę.

ZOBACZ: Uderzenie zimy w Tatrach. TOPR wydał I stopień zagrożenia lawinowego

Trzeba było chwycić za łopatę i zacząć odśnieżanie podjazdów. Zima zawitała już nie tylko w Tatry, ale także Podtatrze. Zasypało m.in. drogę do Morskiego Oka czy rejony Gubałówki.

Górale apelują do turystów, którzy chcą przyjechać na weekend do Zakopanego, żeby wyposażyli swoje samochody w zimowe opony. Bez tego będzie trudno poruszać się po Podhalu.

Zakopane. Zima nadciąga do polskich Tatr

- Tak się składa, że człowiek wie, że jak przychodzi październik, to jest to najlepszy czas, żeby te opony zmienić. Jeszcze się nie stoi w kolejce u wulkanizatora, a wiadomo, że temperatury spadną. Jak już liście lecą, to jest ten czas, kiedy opony trzeba wymienić - przekazał w rozmowie z Polsat News jeden z górali.

Inny mieszkaniec Zakopanego przyznał, że idealnie wstrzelił się z wymianą ogumienia w swoim samochodzie. - Zmieniłem opony jakiś tydzień temu. Trafiłem przed tym największym młynem. Udało się wymienić bez kolejki - przyznał.

WIDEO: Zakopane przywitało zimę. Górale ostrzegają turystów

- Przyjechaliśmy ze Śląska. Po drodze sporo opadów deszczu, duży ruch, przez to też jechaliśmy stosunkowo wolniej. Ponadto pogoda, jak na październik i jak na Zakopane, całkiem znośna - mówił z kolei jeden z turystów, który wybrał się do stolicy polskich Tatr.

ZOBACZ: Idzie mroźna zima. Zachowanie wiru polarnego nie zostawia złudzeń

Według prognoz zima w Zakopanem ma utrzymywać się do soboty (24 października). To niestety sprawia, że pogarszają się też warunki na szlakach.

- Mamy świeży opad śniegu. Rano to były cztery centymetry na Kasprowym Wierchu. W ciągu dnia na pewno go przybyło, gdyż intensywnie pada. Tutaj w Zakopanem "pomieliło", jednak im wyżej tym tego śniegu będzie więcej. Wieje też bardzo silny wiatr. Spodziewamy się, że być może w godzinach popołudniowych TOPR ogłosi zagrożenie lawinowe - przyznał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Pierwszy śnieg w Tatrach sypnął jeszcze w sierpniu, a kolejny na początku października, zatem jeżeli wierzyć staremu góralskiemu powiedzeniu: "ten, który sypie teraz, powinien zostać z nami już na dobre".

