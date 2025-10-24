Współzałożyciel Soft Cell nie żyje. Dave Ball miał 66 lat
Dave Ball, współzałożyciel legendarnej synth popowej grupy Soft Cell, nie żyje. Mężczyzna miał 66 lat. W sierpniu zespół po raz ostatni zagrał przed 20-tysięczną publiką podczas festiwalu The Rewind w Henley-on-Thames. W ostatnich miesiącach grupa nagrała nową płytę.
Soft Cell masowej publice znane jest przede wszystkim z hitu "Tainted Love" z 1981 r. To Ball zdecydował o nagraniu i rearanżacji zapomnianego utworu Glorii Jones z 1964 r. Po latach "Tainted Love" zostało przypomniane po raz kolejny jako hołd dla Soft Cell, tym razem za sprawą Marilyna Mansona. Muzyka Soft Cell była podejmowana także przez Nine Inch Nails.
"Pionier muzyki elektronicznej Dave Ball, połowa przełomowego duetu muzyki elektronicznej Soft Cell i odnoszącego sukcesy zespołu acid house The Grid, zmarł spokojnie we śnie w swoim londyńskim domu w środę 22 października" - przekazała w oświadczeniu rodzina.
"Cudownie błyskotliwy geniusz muzyczny. Dziękuję ci Dave za to, że jesteś tak ważną częścią mojego życia i za muzykę, którą mi dałeś. Nie byłbym tu, gdzie jestem, gdyby nie ty" - poinformował Marc Almond, druga połowa duetu Soft Cell.
Zespół wrócił do koncertowania i nagrał nowy album. "Ta wiadomość jest dla mnie takim szokiem"
Dave Ball odszedł krótko po wznowieniu aktywności Soft Cell. Zespół w ostatnich miesiącach wrócił od koncertowania, a nawet nagrał nowy materiał. "W ostatnich miesiącach nigdy nie widziałem Dave'a tak płodnego, ożywionego i pełnego energii w stosunku do przyszłości, dlatego ta wiadomość jest dla mnie takim szokiem. Zarówno on, jak i Marc byli bardzo podekscytowani nowym albumem Soft Cell, który został ukończony zaledwie kilka dni temu" - przekazał menedżer muzyka Chris Smith.
Dave Ball założył Soft Cell w 1978 r. w Leeds w Wielkiej Brytanii w 1978 r., mając zaledwie 19 lat. Debiutancki album "Non-Stop Erotic Cabaret" pokrył się w platyną w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Hity takie jak "Tainted Love", "Say Hello", "Wave Goodbye" trafiały na szczyty brytyjskich list przebojów. Na całym świecie Soft Cell sprzedało ponad 10 mln płyt.
