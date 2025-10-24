"Wariat albo ruski agent". Donald Tusk o słowach Jarosława Kaczyńskiego

"Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent" - napisał premier Donald Tusk w reakcji na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który podczas piątkowej konwencji programowej PiS przekonywał, że "Niemcy chcą nam zarabiać państwo, a Francuzi razem z nimi". Wcześniej na tę wypowiedź zareagował także Władysław Kosiniak-Kamysz, który wskazał, że "zagrożenie jest ze wschodu, a nie z zachodu".

PAP/Art Service / PAP/Radek Pietruszka
Podczas piątkowej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Jarosław Kaczyński, który powiedział, że Polska znajduje się w kryzysie, spowodowanym "planami Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany (...), by wszystkie państwa za wyjątkiem może Niemiec i Francji, przestały istnieć". Polityk dodał, że "Niemcy chcą nam zarabiać państwo, a Francuzi razem z nimi".

 

Prezes PiS przekonywał także, Polska znajduje się w kryzysie oraz ocenił, że nasz kraj ma dziś przed sobą dwie opcje. Pierwsza z nich została przez niego określona jako "niemiecko-brukselska" - ma ona zakładać powstanie "państwa hegemonialnego". - Wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium - powiedział Kaczyński.

Jego wypowiedź wywołała liczne kontrowersje. W piątkowy wieczór do słów prezesa PiS odniósł się premier Donald Tusk, który w ostrych słowach skomentował jego wypowiedź o tym, że "Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo". "Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent" - napisał szef rządu.

 

 

Wcześniej wypowiedź Kaczyńskiego została skomentowana przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wicepremier powiedział, że "pierwszy raz w historii zagrożenie dla Polski jest z jednego kierunku, nie z dwóch". Zaznaczył przy tym, że "zagrożenie jest ze wschodu, a nie z zachodu i to warto przypomnieć politykom PiS-u".

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej dodał także, że nastroje społeczne są dziś podburzane "w kilku wymiarach" - antyukraińskim, antysemickim i antyniemieckim. Powiedział on, że "wszystkie trzy są bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa państwa polskiego" oraz zauważył, że to właśnie Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym.

 

- Fetysz PiS-u w postaci ciągłego wypowiadania się o Niemcach i powoływania się na gazety niemieckie jest zaskakujący - powiedział Kosiniak-Kamysz, dodając, że im bardziej politycy PiS-u źle mówią o Niemcach, tym bardziej się na nich powołują. - To jest zastanawiające - podsumował.

 

Alicja Krause / polsatnews.pl
