Wulkan Taftan od setek tysięcy lat uznawany był za wulkan wygasły. Jednak nowe dane satelitarne wskazują, że jego szczyt podniósł się o około 3,5 cala (czyli blisko 9 centymetrów) między lipcem 2023 r. a majem 2024 r. - i do dziś nie zaobserwowano spadku tego poziomu. Oznacza to, że pod powierzchnią może gromadzić się gaz lub magma.

Uśpiony wulkan budzi się po setkach lat. Naukowcy mają dwie teorie

Jak informuje "The Independent" badanie na ten temat zostało opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Geophysical Research Letters", a jego głównym autorem jest wulkanolog dr Pablo Gonzalez z Uniwersytetu w Liverpoolu.

- To, co widzimy, sugeruje, że pod wulkanem narasta znaczne ciśnienie gazu. Będzie musiał się uwolnić - albo gwałtownie, w postaci erupcji, albo spokojniej, przez emisję gazową - powiedział dr Gonzalez w rozmowie z portalem Live Science.

Według zespołu badaczy, wzrost wulkanu może być spowodowany nagromadzeniem gazów w systemie hydrotermalnym - sieci gorących źródeł i kanałów parowych pod ziemią.

Możliwe też, że magma przemieszcza się w głąb komina wulkanicznego, powodując powolne wypiętrzanie się powierzchni. Takie procesy mogą trwać latami lub nawet stuleciami, zanim dojdzie do faktycznej erupcji. Dla naukowców to jednak cenny sygnał, że Taftan nie jest już całkowicie uśpiony.

Wulkan Taftan wysyła sygnały ostrzegawcze. Apel do władz

Naukowcy uspokajają, że ryzyko natychmiastowej erupcji jest niewielkie, jednocześnie podkreślają, że wulkan powinien być stale monitorowany. Ich zdaniem obecne zjawiska to "sygnał ostrzegawczy" dla władz Iranu, by zainwestowały w obserwację tego regionu.

Okoliczni mieszkańcy już w 2023 roku zgłaszali zapach siarkowodoru i zauważyli emisje gazowe dochodzące z rejonu wulkanu. Według ich relacji zapach ten był wyczuwalny nawet z odległości 30 mil, czyli prawie 50 kilometrów od szczytu.

Taftan to największy wulkan w południowo-wschodnim Iranie, wznoszący się na ponad 3 900 metrów nad poziom morza. Znajduje się w trudno dostępnym, górzystym regionie, co utrudnia jego stałe monitorowanie i utrzymanie aparatury pomiarowej.

