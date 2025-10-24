"Trump ma dość Putina". Prezydent Finlandii Alexander Stubb o działaniach USA
- Prezydent Trump ma dość Putina - tak nałożenie sankcji na Rosję ocenił prezydent Finlandii Alexander Stubb. Dodał, że przywódca ameryki zastosował metodę kija wobec Kremla. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, że amerykańskie sankcje wobec Rosji to "moment zwrotny". Amerykański resort finansów ogłosił w środę nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil.
- Donald Trump ma dość Władimira Putina, a moje doświadczenie z przywódcą USA pokazuje, że ma on dwie dźwignie negocjacyjne: marchewkę i kij. W tej chwili zdecydowanie zastosował metodę kija - powiedział w czwartek prezydent Finlandii Alexander Stubb.
Fiński prezydent, uznawany za jednego z tych europejskich polityków, który ma najlepsze relacje z Trumpem, wyraził zadowolenie z ogłoszenia przez administrację USA nowych sankcji na rosyjski sektor naftowy i uderzających w koncerny Łukoil i Rosnieft.
Według Stubba prezydent USA Trump jest m.in. niezadowolony z tego, że Rosja nie godzi się na proponowany rozejm w Ukrainie na linii frontu.
Stubb podkreślił, że sankcje gospodarcze są bardzo skuteczne. - Choć działają z opóźnieniem, to trzeba pamiętać, że przemysł energetyczny opłaca rosyjską machinę wojenną i zabijanie ludzi - skomentował. Według niego sankcje - w tym ze strony UE - będą z pewnością kontynuowane, dopóki Rosja nie zasiądzie do stołu negocjacyjnego.
Sankcje USA nałożone na Rosję. Macron: To punkt zwrotny
- Sankcje prezydenta USA Donalda Trumpa nałożone na dwóch rosyjskich gigantów naftowych są krokiem we właściwym kierunku i zadadzą ogromy cios finansowaniu rosyjskich działań wojennych w Ukrainie - tak z kolei ocenił ruch USA prezydent Francji Emmanuel Macron.
- To prawdziwy punkt zwrotny. W połączeniu z sankcjami europejskimi, które właśnie nałożyliśmy, oraz presją wywieraną również na kilka innych podmiotów, będą miały ogromne znaczenie - powiedział francuski prezydent po zakończeniu szczytu UE w Brukseli.
Macron przekazał, że "to ogromny cios dla finansowania rosyjskich działań wojennych i następuje w czasie, w którym po raz pierwszy od początku tego konfliktu rosyjska gospodarka zaczyna odczuwać znacznie większe straty".
Amerykański resort finansów ogłosił w środę nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne. Są to pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji Donalda Trumpa.
