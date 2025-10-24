"To warto przypomnieć politykom PiS-u". Kosiniak-Kamysz odpowiada Kaczyńskiemu

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do piątkowej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach przekonywał, że obecnie Polska znajduje się w kryzysie. Zdaniem prezesa PiS nasz kraj ma dziś przed sobą dwie opcje. Pierwsza z nich - określona przez niego jako "niemiecko-brukselska" - ma zakładać powstanie "państwa hegemonialnego".

- Wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium - powiedział Kaczyński, dodając, że w błędzie są ci, którzy wierzą, że naród, który nie posiada własnego ośrodka decyzji politycznych, będzie w stanie "załatwiać dobrze swoje interesy", czy też że zajmie się tym za niego ktoś inny.

Polityk przekonywał, że szczególne niebezpieczeństwo dla naszego kraju stanowią państwa zachodnie. Mówił on, że "Niemcy chcą nam zarabiać państwo, a Francuzi razem z nimi". Kaczyński ocenił również, że Unia Europejska - przede wszystkim Bruksela i Berlin - zamierzają "dokonać takiej zmiany (...), by wszystkie państwa za wyjątkiem może Niemiec i Francji, przestały istnieć".

Kaczyński mówił o zagrożeniu z Niemiec. Wicepremier wskazał na "fetysz PiS-u"

Słowa prezesa PiS wywołały kontrowersje. Do jego wypowiedzi odniósł się Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że "pierwszy raz w historii zagrożenie dla Polski jest z jednego kierunku, nie z dwóch". - Zagrożenie jest ze wschodu, a nie z zachodu i to warto przypomnieć politykom PiS-u - podkreślił szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wicepremier dodał, że nastroje społeczne są dziś podburzane "w kilku wymiarach" - antyukraińskim, antysemickim i antyniemieckim. Jak wskazał, "wszystkie trzy są bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa państwa polskiego". Jednocześnie Kosiniak-Kamysz zauważył, że Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym.

Kaczyński mówił natomiast, że w trosce o bezpieczeństwo Polski powinniśmy rozwijać wojsko oraz relacje międzynarodowe. - Tu szczególnie ciekawym i nowym elementem jest kwestia dodatkowych sojuszy, ale w ramach NATO. Na przykład takiego, który obejmowałby nie tylko Polskę i kraje na północny wschód od nas, te nadbałtyckie, być może też na południe, ale też kraje skandynawskie - powiedział.

Według Kosiniaka-Kamysza antyniemiecką retorykę, która jest szkodliwa dla bezpieczeństwa Polski, prowadzi właśnie PiS. Chodzi nie tylko o krytykę tego zachodniego państwa, ale także powracanie do tematu odszkodowań za II wojnę światową, o które - jak zapewnił Kosiniak-Kamysz - rząd będzie zabiegać. Wicepremier powiedział, że w praktyce będą one polegać m.in. na "inwestycjach w bezpieczeństwo Polski i Europy".

- Fetysz PiS-u w postaci ciągłego wypowiadania się o Niemcach i powoływania się na gazety niemieckie jest zaskakujący - powiedział Kosiniak-Kamysz, dodając, że im bardziej politycy PiS-u źle mówią o Niemcach, tym bardziej się na nich powołują. - To jest zastanawiające - wskazał.

Upamiętnienie ofiar na Wołyniu. Kosiniak-Kamysz wskazał warunek

Szef MON wypowiedział się także na temat wojny w Ukrainie. Powiedział on, że granica bezpieczeństwa Polski leży także na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego oraz wskazał, że z pobudek chrześcijańskich czy moralnych trzeba Ukrainie pomagać. - A jeżeli tam jest jeszcze racja stanu, bo tam jest sprawa polskiego bezpieczeństwa, to tym bardziej - mówił Kosiniak-Kamysz.

Jednocześnie wskazał on, że należy pielęgnować pamięć o przeszłości naszego kraju, nawet jeżeli niektóre fakty historyczne odnoszą się do Ukrainy. Wskazał, że jeżeli kraj przegra wojnę z Rosją, to do upamiętnienia ofiar na Wołyniu nie dojdzie.

