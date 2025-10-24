- Po tych 10 latach zapadła nasza wspólna decyzja, całej konwencji o tym, że chcemy uczestniczyć w tym kolejnym etapie, czyli w Koalicji Obywatelskiej. KO to jest dobry projekt dla Polski - powiedział Adam Szłapka. - Projekt Nowoczesnej nie kończy się - będzie współtworzyć kolejny etap w polskiej polityce - dodał.

Szłapka poinformował ponadto, że wszelkimi zobowiązaniami partii zajmie się likwidator, a cały proces będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem.

Wcześniej skarbnik Nowoczesnej Mirosław Pampuch powiedział, że wniosek w sprawie rozwiązania Nowoczesnej złożył zarząd partii, jednogłośnie przyjmując projekt uchwały w tej sprawie. We wrześniu został on przekazany przewodniczącemu ugrupowania. Dodał, że członkowie Nowoczesnej, którzy złożą akces do nowej formacji, zostaną do niej przyjęci bez zwyczajowej procedury weryfikacyjnej, jednak nie są do tego zobowiązani. - Każdy będzie podejmował indywidualną decyzję - podkreślił.

ZOBACZ: Zaczęło się od Ryszarda Petru. Po 10 latach Nowoczesna zniknie

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że o bardziej progresywnych działaczy zabiegać mogą Zieloni, którym nie podoba się połączenie z PO. Wchodzą oni w skład klubu parlamentarnego KO, jednak nie dostali zaproszenia do wejścia do nowej partii.

Koniec Nowoczesnej. 10 lat na polskiej scenie politycznej

Kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL zorganizowano w Warszawie 31 maja 2015 roku, zaś 25 sierpnia tego samego roku zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w wyborach parlamentarnych w tamtym roku zdobyła 7,6 proc. głosów. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczyniami m.in. Joanna Schmidt i Katarzyna Lubnauer.

Po początkowych sukcesach (na początku 2016 roku niektóre sondaże dawały jej nawet ok. 30 proc. poparcia) Nowoczesna zaczęła stopniowo słabnąć. Największy kryzys spowodował zagraniczny wyjazd Ryszarda Petru z Joanną Schmidt pod koniec grudniu 2016 roku w czasie, gdy w Sejmie trwał protest opozycji, podczas którego posłowie PO i Nowoczesnej nocowali na sali obrad.

W listopadzie 2017 roku Petru stracił funkcję szefa Nowoczesnej na rzecz Katarzyny Lubnauer. Ona z kolei po dwóch latach zrezygnowała z kierowania ugrupowaniem, a w 2019 roku nowym przewodniczącym został Adam Szłapka.

W wyborach samorządowych w 2018 roku Platforma Obywatelska stworzyła wraz z Nowoczesną wspólny komitet wyborczy. W dwóch ostatnich wyborach parlamentarnych komitet wyborczy Koalicja Obywatelska został poszerzony o Inicjatywę Polską oraz Zielonych. Te cztery ugrupowania tworzą obecnie wspólny klub parlamentarny.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni