Chodzi o materiał wyemitowany z inicjatywy w administracji stanu Ontario. Przywołuje on wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, który w odezwie do narodu wyemitowanej 25 kwietnia 1987 r. negatywnie odnosi się do ceł i chwali wolny handel.

W Kanadzie wyemitowano reklamę z Reaganem. Rozmowy z handlowe zerwane

Krytycznie wobec materiału z kanadyjskiej telewizji ustosunkowała się Fundacja Prezydencka Ronalda Reagana. W jej ocenie materiał zrealizowany na zamówienie rządu Ontario to manipulacja, a wypowiedzi byłego prezydenta zostały zmontowane tak, aby w negatywnym świetle ukazać politykę celną realizowaną przez Donalda Trumpa.

ZOBACZ: "Kanada nie jest na sprzedaż". Premier Carney odpowiada Trumpowi

"Reklama jest myląca co do treści prezydenckiego wystąpienia, a rząd Ontario nie uzyskał zezwolenia na wykorzystanie i montaż materiałów. Prezydencka Fundacja i Instytut Ronalda Reagana analizuje kroki prawne w tej sprawie" - poinformowała organizacja.

Donald Trump: Kanada w nieuczciwy sposób wykorzystała fałszywą reklamę

W bardziej zdecydowanym tonie o reklamie wypowiedział się Donald Trump: "Fundacja Ronalda Reagana ogłosiła właśnie, że Kanada w nieuczciwy sposób wykorzystała fałszywą reklamę, w której Ronald Reagan wypowiada się negatywnie na temat ceł. Koszt reklamy wyniósł 75 000 000 dolarów. Zrobiono to wyłącznie w celu wpłynięcia na decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i innych sądów" - napisał w Truth Social prezydent.

ZOBACZ: "Trump ma dość Putina". Prezydent Finlandii Alexander Stubb o działaniach USA

"Cła są bardzo ważne dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarki USA. W związku z tym bezczelnym zachowaniem niniejszym kończymy wszystkie negocjacje handlowe z Kanadą" - przekazał Donald Trump.

Kanada znalazła się w gronie państw, wobec których polityka celna Donalda Trumpa jest najsurowsza. Prezydent USA obwinia władze sąsiedniego państwa o nieskuteczność w uszczelnianiu granicy, przez którą do Stanów Zjednoczonych trafiać ma m.in. fentanyl.

Od 1 lutego Donald Trump wydał już pięć rozporządzeń wykonawczych nakładających na eksport z Kanady kolejne cła i ograniczenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni