Ponad 100 dronów w rejonie Moskwy. Są ranni
Pięć osób, w tym jedno dziecko, zostało rannych w wyniku ataku dronów na obwód moskiewski - poinformowały w piątek władze regionu. W nocy z czwartku na piątek na terytorium Rosji miało nadlecieć w sumie 111 bezzałogowców. Większość z nich zostało zestrzelonych
"Dron wleciał do mieszkania na 14. piętrze budynku" - poinformował gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow w poście na Telegramie.
"Pięć osób zostało rannych, w tym dziecko. Cztery zostały natychmiast przewiezione do szpitali, gdzie otrzymują niezbędną opiekę medyczną" - dodał urzędnik.
Nocny atak na Rosję. Kreml: 110 dronów zestrzelonych
Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzą, że nad Rosję nadleciało 111 dronów. 110 Miało zostać zestrzelonych. Trzy bezzałogowce miały kierować się bezpośrednio na teren Moskwy.
Dziennik "Kyiv Independent" zastrzegł, że nie mógł zweryfikować tych informacji. Informacje o atakach na rosyjskich cywilów są bowiem często wynikiem propagandy Kremla.
Armia ukraińska regularnie atakuje infrastrukturę wojskową na terytoriach okupowanych i w głębi Rosji, próbując osłabić potencjał militarny Moskwy, która kontynuuje wojnę z Ukrainą.
Kijów może otrzymać nową broń. Putin grozi eskalacją
Ukraina od dłuższego czasu zabiega o przekazanie jej pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk przez Stany Zjednoczone.
Kijów stara się również o przyzwolenie na atakowanie celów w głębi Rosji przy użyciu rakiet otrzymanych od innych państw zachodnich, w tym Wielkiej Brytanii i Francji.
Na te doniesienia odpowiedział Władimir Putin. - Uderzenia w głąb Rosji zostaną odebrane jako eskalacja, a odpowiedź będzie poważna i przygniatająca - oświadczył w czwartek na Kremlu rosyjski przywódca.
