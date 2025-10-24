Bez parasola, ale przyda się ciepły płaszcz. Prognoza na Wszystkich Świętych

Polska

W uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w całym kraju panować będzie jesienny chłód, ale nie grożą nam ulewy - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najzimniej będzie w nocy z soboty na niedzielę - temperatura spadnie nawet do -3 st. C. 

Bez parasola, ale przyda się ciepły płaszcz. Prognoza na Wszystkich Świętych
Polsat News
W Dzień Zaduszny czeka nas ochłodzenie i przymrozki
  • W sobotę najcieplej, do 12 stopni Celsjusza, będzie na zachodzie Polski
  • Noc z soboty na niedzielę przyniesie mrozy i możliwe oblodzenia
  • Dzień Zaduszny będzie chłodniejszy niż 1 listopada, z temperaturami od 5 do 9 stopni Celsjusza
  • Najniższe temperatury spodziewane są na Warmii, Mazurach, Podkarpaciu, w Łódzkiem i na Mazowszu

W sobotę, kiedy Kościół katolicki będzie obchodził uroczystość Wszystkich Świętych, najcieplej ma być w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Do 12 st. C będzie w województwie lubuskim i dolnośląskim. Stopień niżej będzie w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i Podkarpaciu.

 

Temperatura od 8 do 9 st.  będzie utrzymywać się na Warmii i Mazurach oraz Podkarpaciu. Najchłodniej w sobotę będzie w Łódzkiem i na Mazowszu.

 

ZOBACZ: Nadciąga niż znad północy. RCB rozesłało alert

Prognoza pogody w Dzień Zaduszny, 2 listopada

W nocy z sobotę na niedzielę temperatury spadną poniżej zera. We wschodniej i północno-wschodniej części kraju termometry pokażą minus 3 st. C., w centralnej Polsce będą przymrozki.  Mogą pojawić się oblodzenia na drogach i chodnikach.

 

Na dodatnie temperatury rzędu 3-4 st. C można liczyć tylko na zachodzie Polski i nad Bałtykiem. 

 

Dzień Zaduszny będzie chłodniejszy niż 1 listopada. Najcieplej będzie na Pomorzu, gdzie temperatura wyniesie 9 st. C. W centralnej Polsce, na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu prognozuje się temperaturę od 7 do 8 st. C. Od 5 do 7 st. C termometry pokażą w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.

 

mol / polsatnews.pl / PAP
