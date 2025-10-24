W sobotę, kiedy Kościół katolicki będzie obchodził uroczystość Wszystkich Świętych, najcieplej ma być w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Do 12 st. C będzie w województwie lubuskim i dolnośląskim. Stopień niżej będzie w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i Podkarpaciu.

Temperatura od 8 do 9 st. będzie utrzymywać się na Warmii i Mazurach oraz Podkarpaciu. Najchłodniej w sobotę będzie w Łódzkiem i na Mazowszu.

ZOBACZ: Nadciąga niż znad północy. RCB rozesłało alert

Prognoza pogody w Dzień Zaduszny, 2 listopada

W nocy z sobotę na niedzielę temperatury spadną poniżej zera. We wschodniej i północno-wschodniej części kraju termometry pokażą minus 3 st. C., w centralnej Polsce będą przymrozki. Mogą pojawić się oblodzenia na drogach i chodnikach.

Na dodatnie temperatury rzędu 3-4 st. C można liczyć tylko na zachodzie Polski i nad Bałtykiem.

Dzień Zaduszny będzie chłodniejszy niż 1 listopada. Najcieplej będzie na Pomorzu, gdzie temperatura wyniesie 9 st. C. W centralnej Polsce, na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu prognozuje się temperaturę od 7 do 8 st. C. Od 5 do 7 st. C termometry pokażą w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zadzwonili na policję, pytali "kiedy nas rozkujecie?". Stracili fortunę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mol / polsatnews.pl / PAP