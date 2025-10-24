Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w piątek o natychmiastowym wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju tataru wołowego wyprodukowanego przez firmę Sokołów S.A. Zgodnie z komunikatem GIS, decyzję podjęto po wykryciu w badanych próbkach obecności bakterii Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC). ZOBACZ: "Ciała obce" w słodyczach. Pilny komunikat GIS Producent rozpoczął procedurę wycofywania kwestionowanej partii produktu z rynku. Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują ten proces oraz prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. GIS apeluje, aby nie spożywać produktu pochodzącego z partii objętej zagrożeniem.

Tatar wołowy Sokołów wycofany ze sprzedaży. GIS wykrył groźne bakterie

Decyzja o wycofaniu dotyczy następującej serii produktu:

Nazwa produktu: Tatar wołowy, 200 g

Numer partii: 8525281202

Termin przydatności do spożycia: 24/10/2025

Producent: SOKOŁÓW Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie ul. Klikowska 101, 33-102 Tarnów WNI 12630215

W partii produktu firmy Sokołów wykryto bakterie Escherichia coli

Objawami zakażenia bakteriami Escherichia coli są silne bóle brzucha, wodnista, a czasem krwawa biegunka, nudności, wymioty i gorączka.

Osoby, które po spożyciu produktu z tej partii zauważyły u siebie niepokojące objawy, powinny jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie bakterii Escherichia coli STEC w tatarze wołowym.https://t.co/QD6iYOhS2X — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) October 24, 2025

