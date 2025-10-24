Pilny komunikat GIS. Partia mięsa wycofana ze sprzedaży
W tatarze wołowym produkcji firmy Sokołów S.A. wykryto toksyczne bakterie Escherichia coli - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Trwa procedura wycofywania zakażonej partii ze sprzedaży. Sanepid apeluje o niespożywanie produktu i kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w piątek o natychmiastowym wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju tataru wołowego wyprodukowanego przez firmę Sokołów S.A.
Zgodnie z komunikatem GIS, decyzję podjęto po wykryciu w badanych próbkach obecności bakterii Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC).
Producent rozpoczął procedurę wycofywania kwestionowanej partii produktu z rynku. Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują ten proces oraz prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
GIS apeluje, aby nie spożywać produktu pochodzącego z partii objętej zagrożeniem.
Decyzja o wycofaniu dotyczy następującej serii produktu:
Nazwa produktu: Tatar wołowy, 200 g
Numer partii: 8525281202
Termin przydatności do spożycia: 24/10/2025
Producent: SOKOŁÓW Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie ul. Klikowska 101, 33-102 Tarnów WNI 12630215
Objawami zakażenia bakteriami Escherichia coli są silne bóle brzucha, wodnista, a czasem krwawa biegunka, nudności, wymioty i gorączka.
Osoby, które po spożyciu produktu z tej partii zauważyły u siebie niepokojące objawy, powinny jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
