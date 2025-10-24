Pilny komunikat GIS. Partia mięsa wycofana ze sprzedaży

Polska

W tatarze wołowym produkcji firmy Sokołów S.A. wykryto toksyczne bakterie Escherichia coli - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Trwa procedura wycofywania zakażonej partii ze sprzedaży. Sanepid apeluje o niespożywanie produktu i kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

Pilny komunikat GIS. Partia mięsa wycofana ze sprzedaży
estefaniavizcaino / Canva / GIS
GIS wycofuje tatar wołowy Sokołów z powodu wykrycia niebezpiecznych bakterii; zdj. ilustracyjne
Zobacz więcej

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w piątek o natychmiastowym wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju tataru wołowego wyprodukowanego przez firmę Sokołów S.A.

 

Zgodnie z komunikatem GIS, decyzję podjęto po wykryciu w badanych próbkach obecności bakterii Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC).

 

ZOBACZ: "Ciała obce" w słodyczach. Pilny komunikat GIS

 

Producent rozpoczął procedurę wycofywania kwestionowanej partii produktu z rynku. Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują ten proces oraz prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

 

GIS apeluje, aby nie spożywać produktu pochodzącego z partii objętej zagrożeniem.

 

Tatar wołowy Sokołów wycofany ze sprzedaży. GIS wykrył groźne bakterie

Decyzja o wycofaniu dotyczy następującej serii produktu:

 

Nazwa produktu: Tatar wołowy, 200 g

Numer partii: 8525281202

Termin przydatności do spożycia: 24/10/2025

Producent: SOKOŁÓW Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie ul. Klikowska 101, 33-102 Tarnów WNI 12630215

W partii produktu firmy Sokołów wykryto bakterie Escherichia coli
W partii produktu firmy Sokołów wykryto bakterie Escherichia coli

Objawami zakażenia bakteriami Escherichia coli są silne bóle brzucha, wodnista, a czasem krwawa biegunka, nudności, wymioty i gorączka.

 

Osoby, które po spożyciu produktu z tej partii zauważyły u siebie niepokojące objawy, powinny jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

 

 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: To nie był przypadek. Sprawcę podpalenia uchwyciły kamery
mdb / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BAKTERIEESCHERICHIA COLIGISOSTRZEŻENIEPOLSKASOKOŁÓWTATAR WOŁOWYWYCOFANIE PRODUKTU

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 