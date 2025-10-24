Nadciąga niż znad północy. RCB rozesłało alert

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert ostrzegający mieszkańców powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie) przed intensywnymi opadami deszczu i możliwymi podtopieniami.

Prognoza pogody. Alert RCB dla powiatu tatrzańskiego

RCB zaznaczyło w komunikacie, że w przypadku zagrożenia podtopieniem należy słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji.

Należy także przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany, a pojazdy z terenu posesji przestawione w niezagrożone miejsca. Należy też zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem.

RCB podkreśliło, że w przypadkach, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa należy niezwłocznie informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Jak poinformował IMGW, Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Północnego, na wschodzie zaznacza się chłodny front atmosferyczny. Za frontem z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, które wypiera na wschód cieplejszą masę powietrza.

Prognoza pogody na piątek, 24 października. Deszcz, wiatr i śnieg w górach

Na południowym wschodzie kraju dominować będzie pełne zachmurzenie, na pozostałym obszarze – duże z niewielkimi przejaśnieniami na zachodzie.



Miejscami opady deszczu, we wschodniej połowie kraju okresami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Warmii, Mazur i Podlasia przez Mazowsze i Świętokrzyskie po Górny Śląsk i Małopolskę prognozowana suma opadów do około 15 mm, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 20 mm, na obszarach podgórskich Podkarpacia do 25 mm.

Wysoko w górach opady śniegu, w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, w Beskidach o 10 cm, w Tatrach o 15 cm.

Temperatura maksymalna na południowym wschodzie od 8 st. C do 12 st. C, na pozostałym obszarze od 10 st. C, 11 st. C w centrum i na zachodzie do 14 st. C, 15 st. C na wschodzie. Chłodniej w kotlinach górskich, od 6 st. C do 9 st. C.

Wiatr umiarkowany i porywisty, na południowym wschodzie w porywach do 55 km/h, na krańcach północno-wschodnich południowo-wschodni, na pozostałym obszarze zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 95 km/h, w górach wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

Noc z opadami i porywistym wiatrem. W górach możliwe zamiecie śnieżne

W nocy na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie na ogół całkowite i opady deszczu, na Warmii i Mazurach możliwe opady o natężeniu umiarkowanym i tutaj prognozowana suma opadów do około 15 mm.

Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 4 st. C do 7 st. C, tylko nad morzem od 8 st. C do 9 st. C. Chłodniej w kotlinach górskich, od 1 st. C do 4 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem okresami wiatr dość silny, w porywach do około 70 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km/h, powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na sobotę, 25 października. Chmury i przelotne opady

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami słabe opady deszczu.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Jedynie na obszarach górskich Dolnego Śląska okresami opady mogą mieć natężenie umiarkowane, tutaj prognozowana suma opadów do około 10 mm.

Wysoko w górach opady śniegu, na szczytach Sudetów prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, około 10 st. C w centrum do 11 st. C na zachodzie i 12 st. C miejscami na południu.

Wiatr będzie umiarkowany, tylko nad morzem chwilami dość silny, w całym kraju okresami porywisty, na ogół zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 95 km/h, w górach wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

Prognoza pogody dla Warszawy

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym, przejściowo silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów do około 15 mm. Temperatura maksymalna 12 st. C, wystąpi rano. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i skręcający na kierunki zachodnie.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza w pierwszej części nocy. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni oraz południowo-zachodni.

