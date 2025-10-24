- Mam ogromną przyjemność otworzyć konwencję, która rozpoczyna długą drogę - powiedział Jarosław Kaczyński na rozpoczęciu wydarzenia Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dodał, droga ta "powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego poważnego programu PiS, programu dla Polski".

- To zadanie szczególnie trudne. Mamy w tym momencie kryzys naszego państwa. Taki, który nie jest dostrzegalny przez dużą część społeczeństwa - przekazał Kaczyński.

"Mamy w tym momencie kryzys państwa". Kaczyński wskazał na Brukselę i Berlin

Prezes PiS zaznaczył "to są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa, jego być albo nie być". - To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, by dokonać zmiany, aby wszystkie państwa - za wyjątkiem może Niemiec i Francji - przestały istnieć - przekazał. - Ta świadomość w naszym kraju powinna narastać - dodał.

Kaczyński wymieniał kryteria, według których będzie prowadzona konwencja PiS. - Możemy zupełnie spokojnie, bez fałszywego wstydu, mówić tak, to jest program polityczny. I to jest kryterium pierwsze. Kryterium drugie można nazwać prakseologicznym, to znaczy odnosi się ono do związków przyczynowych między różnymi dziedzinami naszego życia - stwierdził.

- Jest też kryterium generalne i dotyczące przyszłości, które wynika z globalnych wyborów politycznych, m.in. w Europie i Stanach Zjednoczonych - dodał polityk. - My pracujemy nad dokumentem politycznym, nad programem politycznym, nad programem, który ma być realizowany, ale przedtem ma oddziaływać na świadomość społeczną, na decyzje wyborcze - zaznaczył.

- Program ten musi koncentrować się wokół kluczowych obszarów takich jak bezpieczeństwo, sprawy społeczne, w tym mieszkalnictwo oraz służba zdrowia, a także sprawy gospodarcze - powiedział Kaczyński.

Kaczyński otwiera konwencję w Katowicach. "Potrzebna jest generalna reforma służby zdrowia"

Jak zaznaczył polityk, te trzy tematy muszą być w tym programie wyeksponowane. - Bo powtarzam, bardzo interesują społeczeństwo, dotyczą jego rzeczywistych interesów i w związku z tym muszą być ważne dla tych wszystkich, którzy mają ambicje przejęcia sterów państwa - powiedział.

W dalszej części przemówienia Kaczyński mówił o ochronie zdrowia. - Potrzebna jest generalna reforma służby zdrowia - zaznaczył.

- Ważnym faktem, którym należy się zajmować jest także to, że poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone - wskazał prezes PiS. - Świętym obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie takiego programu, którego realizacja spowoduje, że nasi obywatele będą się czuli bezpieczniejsi niż czują się dzisiaj. We wszystkich sprawach i na wszystkich poziomach - przekazał.



Kaczyński przekazał, że liczy, że "zarówno stworzenie takiego programu, jaki i jego realizacja jest możliwa". - Jestem bardzo rad, że będzie wiele tutaj o tym dużo mówić - zaznaczył.

Konwencja PiS w Katowicach. Prezes Kaczyński zaprosił na spotkanie

W Katowicach w piątek i sobota odbywa się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości "Myśląc Polska". Podczas dwudniowego wydarzenia odbędzie się 17 sesji głównych i ponad sto paneli specjalistycznych.

"Podczas gdy jedni zajmują się sami sobą, w(y)prowadzając sztandary, a przy tym pracują ledwie na 31 proc. , my ruszamy pełną parą z Konwencją 'Myśląc Polska' " - napisano przed konwencją na oficjalnym profilu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X.

"Szeroka dyskusja fachowców, ekspertów, polityków i obywateli. To początek procesu tworzenia naszego programu. Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do Katowic. Wspólnie budujmy rozwój, nowoczesność i pomyślność Polski" - dodano we wpisie.

