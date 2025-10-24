Katarzyna Kotula w programie "Gość Wydarzeń"

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Katarzyną Kotulą z Nowej Lewicy. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.

Drugim gościem w programie będzie Elżbieta Kaca z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

 

Alicja Krause / polsatnews.pl
