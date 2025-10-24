Jacek Ozdoba w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

aktualizacja: Polska

W piątkowym wydaniu "Graffiti" gościem jest europoseł PiS Jacek Ozdoba. Prowadzący Marcin Fijołek zapyta gościa m. in. o akt oskarżenia wobec posła PiS Michała Wosia ws. zakupu Pegasusa. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Interii i polsatnews.pl od godziny 7:40.

Jacek Ozdoba w "Graffiti" [OGLĄDAJ]
Polsat News
Jacek Ozdoba
Michał Blus / polsatnews.pl
GRAFFITIJACEK OZDOBAMARCIN FIJOŁEKPISPOLITYKAPOLSATPOLSAT NEWSPOLSKAWALDEMAR ŻUREK

