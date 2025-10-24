Europoseł PiS Jacek Ozdoba w programie "Graffiti" odniósł się do działań prokuratury wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Prokuratura wydała decyzję o zabezpieczeniu majątkowym na kontach polityka w toku śledztwa ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Woś stwierdził, że "na kontach bankowych zostawił całe 12 groszy, niech sobie to Żurek z Tuskiem wezmą".

- Mogę odpowiedzieć dwoma piosenkami. Pierwsza z nich to "12 gorszy" Kazika - przekazał europoseł PiS. - "Nie prawica, nie liberał, nawet żaden faszysta. Kowboj CzaCza to normalny komunista" - Ozdoba zacytował tekst piosenki, dodając że tak się zachowują komuniści.

Sprawa Michała Wosia. "To przekracza jakąkolwiek granicę"

- Druga piosenka to ta, którą sam minister Żurek zacytował. Chodzi o Paktofonikę. Tam w pierwszych słowach jest zdanie, którego o nie mogę zacytować, że się ludziom w głowach.... - powiedział polityk.

Ozdoba zaznaczył, że minister sprawiedliwości "nie jest Bogiem". - To już mówił mu prezydent. I niech sobie to uświadomi - dodał.

- Działania wobec Wosia to jest coś, co przekracza jakąkolwiek granicę. Państwo polskie musi być uzbrojone w takie narzędzie do rozszyfrowywania wiadomości. Mowa o szkodliwości czynu? Ona jest zerowa. To, co zrobił Woś, reguluje ustawa - wyjaśnił polityk PiS.

Artykuł jest aktualizowany.

Fundusz Sprawiedliwości. Postępowanie przeciwko Michałowi Wosiowi

Prokuratura Krajowa przekazała w komunikacie, że przekroczenie uprawnień przez Wosia polegać miało na zawarciu 29 września 2017 r. z szefem CBA umowy o przekazanie tej instytucji środków z FS w kwocie 25 mln zł na zakup "środków techniki specjalnej" - pomimo wiedzy, że CBA nie spełniało warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego.

Ponadto przekroczenie uprawnień przez Wosia obejmowało też, zdaniem prokuratury, wydanie polecenia dokonania wypłaty przez FS na rzecz CBA środków pieniężnych 25 mln zł w realizacji tej umowy.

