Ciało mężczyzny leżało na drodze. Policja apeluje o pomoc

Do zdarzenia doszło w miejscowości Tarczyn w powiecie piaseczyńskim. Jak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, ok. godziny 5 rano do oficera dyżurnego piaseczyńskiej policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące wypadku na drodze.

Tragiczny wypadek. Pieszy zmarł na drodze krajowej

Służby zostały wysłane na drogę krajową nr 7, gdzie na pasie w kierunku Warszawy odnaleziono ciało mężczyzny. Życia poszkodowanego nie udało się uratować.

- Niestety, pieszy uczestnik zdarzenia zmarł, był to 36-letni mężczyzna - powiedziała asp. Domagała.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, w tym nagrania z monitoringu. Podczas działań prowadzonych przez służby był też obecny biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grójcu. Droga jest już przejezdna.

Przyczyną śmierci może być śmiertelne potrącenie przez pojazd, którego kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja szuka sprawcy i apeluje o kontakt świadków zdarzenia i kierowców jadących nad ranem tą drogą, mających zamontowane kamerki samochodowe.

