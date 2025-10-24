Ciało mężczyzny leżało na drodze. Policja apeluje o pomoc
Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek nad ranem na drodze krajowej nr 7 w kierunku Warszawy. Na jezdni został zauważony 36-letni mężczyzna. Jego życia nie udało się uratować. Policja apeluje o kontakt potencjalnych świadków zdarzenia.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Tarczyn w powiecie piaseczyńskim. Jak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, ok. godziny 5 rano do oficera dyżurnego piaseczyńskiej policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące wypadku na drodze.
Tragiczny wypadek. Pieszy zmarł na drodze krajowej
Służby zostały wysłane na drogę krajową nr 7, gdzie na pasie w kierunku Warszawy odnaleziono ciało mężczyzny. Życia poszkodowanego nie udało się uratować.
- Niestety, pieszy uczestnik zdarzenia zmarł, był to 36-letni mężczyzna - powiedziała asp. Domagała.
ZOBACZ: "Szeryf" spod Warszawy zatrzymany. Przebieraniec odpowie za bezprawne kontrole
Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, w tym nagrania z monitoringu. Podczas działań prowadzonych przez służby był też obecny biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grójcu. Droga jest już przejezdna.
Przyczyną śmierci może być śmiertelne potrącenie przez pojazd, którego kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja szuka sprawcy i apeluje o kontakt świadków zdarzenia i kierowców jadących nad ranem tą drogą, mających zamontowane kamerki samochodowe.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej