Głośne słowa Andrzeja Dudy ws. "Zielonej granicy". Sąd odroczył orzeczenie

Były prezydent został pozwany przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych we wrześniu ubiegłego roku.

"Tylko świnie siedzą w kinie". Andrzej Duda pozwany

- To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, pokazuje ich w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: tylko świnie siedzą w kinie - stwierdził.

ZOBACZ: Donald Tusk zaskoczył dziennikarzy. "Mogę przyjmować zakłady"

Rozprawa zdalna w tej sprawie odbyła się w piątek 24 października. Jak powiedziała portalowi polsatnews.pl SSO Sylwia Urbańska - Tkocz, zgodnie z piątkową decyzją sądu, publikacja orzeczenia w sprawie słów Andrzeja Dudy została odroczona do 6 listopada 2025 r. do godz. 15. Publikacja, podobnie jak rozprawa, odbędzie się w formie zdalnej.

Film "Zielona Granica"

Film "Zielona Granica" miał swoją premierę 5 września 2023 r. podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury.

- Film opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawia odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni – powiedziała podczas konferencji na festiwalu w Wenecji reżyserka filmu Agnieszka Holland.

"Zielona granica" otrzymała w 2024 r. Złote Lwy podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Minister rolnictwa odpowiada Kołodziejczakowi. "Michał wszystko mogę" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl