Głośne słowa Andrzeja Dudy ws. "Zielonej granicy". Sąd odroczył orzeczenie
W piątek odbyła się rozprawa dotycząca wypowiedzi Andrzeja Dudy. Chodzi o słowa byłej głowy państwa, że w sprawie filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" nie dziwi się użyciu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej określenia "tylko świnie siedzą w kinie". Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył publikację orzeczenia.
Były prezydent został pozwany przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych we wrześniu ubiegłego roku.
"Tylko świnie siedzą w kinie". Andrzej Duda pozwany
- To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, pokazuje ich w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: tylko świnie siedzą w kinie - stwierdził.
Rozprawa zdalna w tej sprawie odbyła się w piątek 24 października. Jak powiedziała portalowi polsatnews.pl SSO Sylwia Urbańska - Tkocz, zgodnie z piątkową decyzją sądu, publikacja orzeczenia w sprawie słów Andrzeja Dudy została odroczona do 6 listopada 2025 r. do godz. 15. Publikacja, podobnie jak rozprawa, odbędzie się w formie zdalnej.
Film "Zielona Granica"
Film "Zielona Granica" miał swoją premierę 5 września 2023 r. podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury.
- Film opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawia odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni – powiedziała podczas konferencji na festiwalu w Wenecji reżyserka filmu Agnieszka Holland.
"Zielona granica" otrzymała w 2024 r. Złote Lwy podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
