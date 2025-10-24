Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo Izabeli R.-H., do którego doszło w 16 października 2023 r. w Warszawie. Kobieta wcześniej była poszukiwana jako zaginiona, jednak dwa dni po zabójstwie jej ciało odnaleziono w hotelu na Woli.

Zabójstwo Izabeli R.-H.na warszawskiej Woli. Wydano list gończy za podejrzanym

"Na podstawie opinii biegłych ustalono, że kobieta zmarła na skutek ucisku pętli na szyję mechanizmie zadzierzgnięcia co skutkowało uduszeniem gwałtownym" - poinformowała prokuratura.

"Śledztwo wykazało, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne" - ustalili śledczy.

Podejrzanym o zbrodnię jest Eryk Piatrou, 33-latek z białoruskim obywatelstwem, syn Wiktora i Swietłany urodzony 11 stycznia 1992 r. w Glubokoje. Grozi mu od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Podejrzanym jest 33-letni Białorusin. Mógł zbiec z Polski

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa postanowił o tymczasowym aresztowaniu, za mężczyzną wydano list gończy. "Jak ustalono, sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować się na terenie Białorusi" - przekazała prokuratura.

Śledczy apelują do każdego, kto zna miejsce pobytu podejrzanego, aby przekazać informacje policji. Za pomoc sprawcy przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

