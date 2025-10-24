Balony z Białorusi nad Litwą. Zamknięto lotniska i przejścia graniczne

Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NCMC) poinformowało, że na radarze zauważono "dziesiątki balonów". Jak przekazał litewski resort transportu i komunikacji na swojej stronie internetowej, w obu portach lotniczych ruch został wstrzymany do godz. 22 czasu lokalnego.

Zamknięcie lotnisk wpłynie na cztery loty w Wilnie - przyloty z Kopenhagi, Helsinek, Londynu i odlot do Warszawy oraz na trzy loty w Kownie - przyloty z Dublina i Londynu oraz wylot do Londynu.

Premier Litwy Inga Ruginienė podjęła decyzję, że oba przejścia graniczne Litwy z Białorusią zostaną zamknięte do niedzielnego południa.

ZOBACZ: Kilkadziesiąt balonów nad lotniskiem w Wilnie. Litwa zamknęła granicę z Białorusią

W ostatnich tygodniach europejskie lotnictwo wielokrotnie pogrążało się w chaosie z powodu obecności dronów i innych naruszeń przestrzeni powietrznej, w tym na lotniska w Kopenhadze, Monachium i regionie Morza Bałtyckiego.

Litwa. Balony z Białorusi naruszyły przestrzeń powietrzną

Poprzedni taki incydent na Litwie miał miejsce we wtorek wieczorem, gdy z powodu pojawienia się kilkudziesięciu balonów przemytniczych trzeba było zamknąć przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie i przekierować 12 lotów.

Następnego dnia litewskie władze oświadczyły, że był to największy jak do tej pory incydent z balonami naruszającymi litewską przestrzeń powietrzną.

Jeszcze wcześniej, bo 5 października, w przestrzeń powietrzną stolicy Litwy wleciały balony przemytników przewożące papierosy z Białorusi pochodzące z przemytu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni