Balony z Białorusi nad Litwą. Zamknięto lotniska i przejścia graniczne
Litewską przestrzeń powietrzną naruszyły "dziesiątki balonów" - przekazało Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ruch lotniczy na lotniskach w Wilnie i Kownie został wstrzymany do godz. 22. Premier kraju Inga Ruginienė podjęła decyzję, że oba przejścia graniczne Litwy z Białorusią zostaną zamknięte do niedzielnego południa.
Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NCMC) poinformowało, że na radarze zauważono "dziesiątki balonów". Jak przekazał litewski resort transportu i komunikacji na swojej stronie internetowej, w obu portach lotniczych ruch został wstrzymany do godz. 22 czasu lokalnego.
Zamknięcie lotnisk wpłynie na cztery loty w Wilnie - przyloty z Kopenhagi, Helsinek, Londynu i odlot do Warszawy oraz na trzy loty w Kownie - przyloty z Dublina i Londynu oraz wylot do Londynu.
Premier Litwy Inga Ruginienė podjęła decyzję, że oba przejścia graniczne Litwy z Białorusią zostaną zamknięte do niedzielnego południa.
W ostatnich tygodniach europejskie lotnictwo wielokrotnie pogrążało się w chaosie z powodu obecności dronów i innych naruszeń przestrzeni powietrznej, w tym na lotniska w Kopenhadze, Monachium i regionie Morza Bałtyckiego.
Litwa. Balony z Białorusi naruszyły przestrzeń powietrzną
Poprzedni taki incydent na Litwie miał miejsce we wtorek wieczorem, gdy z powodu pojawienia się kilkudziesięciu balonów przemytniczych trzeba było zamknąć przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie i przekierować 12 lotów.
Następnego dnia litewskie władze oświadczyły, że był to największy jak do tej pory incydent z balonami naruszającymi litewską przestrzeń powietrzną.
Jeszcze wcześniej, bo 5 października, w przestrzeń powietrzną stolicy Litwy wleciały balony przemytników przewożące papierosy z Białorusi pochodzące z przemytu.
