Badania są niepokojące. Wzrasta ryzyko udaru, nie tylko u seniorów
Udar mózgu to jedno z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych XXI wieku. Przez lata uznawano go za chorobę osób starszych, ale coraz częściej dotyka on ludzi młodych, w tym tych, którzy prowadzą aktywny tryb życia. Stres, nadciśnienie czy zła dieta to tylko niektóre z czynników, które zwiększają ryzyko jego wystąpienia. Niedawno udar stwierdzono u 9-latka z Polski.
Lekarze i naukowcy ostrzegają, że liczba przypadków rośnie z roku na rok, a świadomość społeczeństwa jest wciąż niewystarczająca. Wczesne rozpoznanie objawów oraz szybka reakcja mogą zapobiec trwałym uszkodzeniom mózgu.
Czym jest udar mózgu i dlaczego jest niebezpieczny?
Udar mózgu to nagłe zaburzenie przepływu krwi w mózgu, które prowadzi do niedotlenienia komórek nerwowych. Można wyróżnić dwa główne typy:
- niedokrwienny, spowodowany zatorem naczynia krwionośnego
- krwotoczny, będący wynikiem jego pęknięcia.
Każda minuta zwłoki oznacza obumieranie tysięcy neuronów, dlatego mówi się, że w przypadku udaru "czas to mózg". Według statystyk WHO, co roku na świecie dochodzi do ponad 12 milionów przypadków udaru, z czego niemal połowa kończy się śmiercią. W Polsce szacuje się, że udar dotyka ok. 80 tys. osób rocznie.
Udar u młodych: nowe, niepokojące zjawisko
Jeszcze do niedawna udar mózgu był kojarzony głównie z seniorami, jednak najnowsze badania pokazują, że choroba ta coraz częściej dotyka osoby młode i w średnim wieku. Lekarze alarmują, że liczba udarów wśród dorosłych poniżej 55. roku życia rośnie na całym świecie.
Niedawno media obiegła historia 9-latka, który właśnie z objawami udaru trafił na SOR szpitala w Zielonej Górze. Miał problemy z mową i osłabioną prawą część ciała. Lekarze potwierdzili niedokrwienny udar mózgu w badaniach obrazowych głowy. Na szczęście po podjętym leczeniu, objawy ustąpiły.
Analiza przeprowadzona w Holandii wykazała wzrost udarów aż o 23 proc. w grupie 18-50 lat, podczas gdy wśród starszych pacjentów liczba przypadków spadła. Z kolei raport CDC odnotował, że tylko w ciągu dekady liczba udarów w grupie 18-44 lat wzrosła o 14,6 proc., a wśród 45-64 latków o ponad 15 proc.
Eksperci wskazują, że na taki trend wpływa współczesny styl życia: stres, brak odpowiedniej ilości ruchu, siedząca praca, a także rosnąca liczba przypadków nadciśnienia i otyłości w młodym wieku.
Jak rozpoznać udar? Zasada F.A.S.T.
Jeśli wystąpi podejrzenie udaru mózgu, najważniejsze jest natychmiastowe wezwanie pomocy, dzwoniąc pod numer 112 lub 999. Każda minuta ma znaczenie. W rozpoznaniu objawów udaru pomaga zasada F.A.S.T.:
- Twarz (Face) - opadanie kącika ust lub asymetria podczas uśmiechu
- Ramię (Arm) - opadanie jednej ręki po wyciągnięciu obu przed siebie
- Mowa (Speech) - trudności z wypowiedzeniem prostego zdania, bełkotliwa lub zniekształcona mowa
- Czas (Time) - natychmiastowe wezwanie pogotowia
