Lekarze i naukowcy ostrzegają, że liczba przypadków rośnie z roku na rok, a świadomość społeczeństwa jest wciąż niewystarczająca. Wczesne rozpoznanie objawów oraz szybka reakcja mogą zapobiec trwałym uszkodzeniom mózgu.

Czym jest udar mózgu i dlaczego jest niebezpieczny?

Udar mózgu to nagłe zaburzenie przepływu krwi w mózgu, które prowadzi do niedotlenienia komórek nerwowych. Można wyróżnić dwa główne typy:

niedokrwienny , spowodowany zatorem naczynia krwionośnego

krwotoczny , będący wynikiem jego pęknięcia.

ZOBACZ: 100 proc. pensji na zwolnieniu lekarskim? W tych przypadkach Polacy mogą sporo zyskać

Każda minuta zwłoki oznacza obumieranie tysięcy neuronów, dlatego mówi się, że w przypadku udaru "czas to mózg". Według statystyk WHO, co roku na świecie dochodzi do ponad 12 milionów przypadków udaru, z czego niemal połowa kończy się śmiercią. W Polsce szacuje się, że udar dotyka ok. 80 tys. osób rocznie.

Udar u młodych: nowe, niepokojące zjawisko

Jeszcze do niedawna udar mózgu był kojarzony głównie z seniorami, jednak najnowsze badania pokazują, że choroba ta coraz częściej dotyka osoby młode i w średnim wieku. Lekarze alarmują, że liczba udarów wśród dorosłych poniżej 55. roku życia rośnie na całym świecie.

Niedawno media obiegła historia 9-latka, który właśnie z objawami udaru trafił na SOR szpitala w Zielonej Górze. Miał problemy z mową i osłabioną prawą część ciała. Lekarze potwierdzili niedokrwienny udar mózgu w badaniach obrazowych głowy. Na szczęście po podjętym leczeniu, objawy ustąpiły.

ZOBACZ: Nadchodzi rewolucja w sanatoriach. Kuracjusze mocno się zdziwią

Analiza przeprowadzona w Holandii wykazała wzrost udarów aż o 23 proc. w grupie 18-50 lat, podczas gdy wśród starszych pacjentów liczba przypadków spadła. Z kolei raport CDC odnotował, że tylko w ciągu dekady liczba udarów w grupie 18-44 lat wzrosła o 14,6 proc., a wśród 45-64 latków o ponad 15 proc.

Eksperci wskazują, że na taki trend wpływa współczesny styl życia: stres, brak odpowiedniej ilości ruchu, siedząca praca, a także rosnąca liczba przypadków nadciśnienia i otyłości w młodym wieku.

Jak rozpoznać udar? Zasada F.A.S.T.

Jeśli wystąpi podejrzenie udaru mózgu, najważniejsze jest natychmiastowe wezwanie pomocy, dzwoniąc pod numer 112 lub 999. Każda minuta ma znaczenie. W rozpoznaniu objawów udaru pomaga zasada F.A.S.T.:

Twarz (Face) - opadanie kącika ust lub asymetria podczas uśmiechu

Ramię (Arm) - opadanie jednej ręki po wyciągnięciu obu przed siebie

Mowa (Speech) - trudności z wypowiedzeniem prostego zdania, bełkotliwa lub zniekształcona mowa

Czas (Time) - natychmiastowe wezwanie pogotowia

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl