Do zielonogórskiego szpitala uniwersyteckiego trafił dziewięcioletni chłopiec z objawami udaru mózgu. Lekarze nie mieli wątpliwości co do diagnozy, jednak to, co ich niewątpliwie zaskoczyło to wiek pacjenta.

Matka dziecka natychmiast rozpoznała niepokojące symptomy: osłabienie jednej strony ciała, bełkotliwą mowę, opadnięty kącik ust i zaburzenia równowagi. Dzięki jej szybkiej reakcji chłopiec trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w krótkim czasie od wystąpienia pierwszych objawów.

Badania obrazowe potwierdziły udar niedokrwienny mózgu. – Udar u dzieci to rzadkość, ale zdarza się. Zazwyczaj jest związany z chorobami serca, wadami wrodzonymi, zaburzeniami krwi lub chorobami tkanki łącznej - wyjaśnił w rozmowie z Polsat News dr n. med. Szymon Jurga, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii w Zielonej Górze.

Zielona Góra. 9-latek z udarem mózgu. Lekarze wykazali się odwagą

Lekarze stanęli przed trudną decyzją: czy zastosować standardowe, zachowawcze leczenie, czy spróbować terapii, która dotąd w Zielonej Górze nie była stosowana u dzieci.

Pierwszą opcją byłoby przeczekanie udaru oraz podanie dziecku elektrolitów i aspiryny. Druga opcja - bardziej ryzykowna - oznaczałaby rozrzedzenie dawki leku dla dorosłego pacjenta.

Po rozważeniu ryzyka i potencjalnych korzyści zespół medyczny zdecydował się podać lek trombolityczny stosowany u pacjentów powyżej 16. roku życia.

Objawy zaczęły ustępować już w trakcie infuzji - relacjonowała lekarz neurolog, która opiekowała się chłopcem. Po pobycie na OIOM-ie chłopiec został przekazany do oddziału neurologii dziecięcej w Nowej Soli, a następnie przeszedł dwutygodniową rehabilitację.

Dziś, kilka miesięcy po zdarzeniu, dziewięciolatek jest całkowicie zdrowy. Chodzi do szkoły, nie ma żadnych deficytów neurologicznych. Lekarze powiedzieli reporterce Polsat News, że nigdy nie zapomną momentu, kiedy stan chłopca zaczął się poprawiać po podaniu leku. Jak podkreślają, powrót do pełni zdrowia chłopca to efekt błyskawicznej reakcji matki i odważnej decyzji zespołu medycznego.

