Nad ranem wysoko w Sudetach i Karpatach możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Według synoptyków IMGW w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże i okresami opady deszczu. Na wschodzie i południu kraju pojawią się opady.

"W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm" - podaje IMGW. W czwartek na termometrach zobaczymy od 9 st. C. na zachodzie i południu do 16 st. C. na krańcach wschodnich.

"Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, a na obszarach podgórskich Podkarpacia wiatr okresami będzie także dość silny i w porywach do 70 km/h, na ogół zachodni i południowo-zachodni, tylko na wschodzie kraju jeszcze południowy i południowo-wschodni.

Wysoko w Sudetach i w Bieszczadach porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 70 km/h" - wskazuje IMGW. Obowiązują alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na południowych i południowo-wschodnich krańcach Polski.

Jak podaje portal Twoja Pogoda, w Sudetach i Karpatach zaczął wiać fen, czyli ciepły i suchy wiatr, który zapowiada zbliżające się zmiany w pogodzie. Wskazano, iż już w środę w górach i na pogórzu było bardzo wietrznie. Apogeum spodziewane jest w czwartek i w nocy z czwartku na piątek.

"Porywy wiatru mogą osiągać od 60-80 km/h u podnóży do ponad 120 km/h w partiach szczytowych. Huraganowy wiatr halny sprawi, że na południu i częściowo w głębi kraju w czwartek po południu będzie nadzwyczaj ciepło. Przy większych rozpogodzeniach termometry pokażą od 18 do ponad 20 st. C. Lokalnie nie można wykluczyć nawet 22-23 st. C. w cieniu" - dodano.

Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewany jest spadek temperatury poniżej zera, a opady deszczu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg.

