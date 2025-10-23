Sekretarz generalny Nowoczesnej Sławomir Potapowicz przekazał, że podczas piątkowych obrad przedstawiony będzie projekt uchwały o samorozwiązaniu partii. Pozytywne rozpatrzenie projektu będzie "przyczynkiem do wspólnych działań w ramach bloku partii Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska i Nowoczesna".

Zgodnie ze statutem partii uchwałę w sprawie rozwiązania konwencja podejmuje bezwzględną większością obecnych członków w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Decyzja jest już jednak w zasadzie przesądzona, zwłaszcza że dzień później - w sobotę - zaplanowano konwencję "zjednoczeniową", podczas której zapadną formalne decyzje ws. stworzenia nowego ugrupowania. Jego najbardziej prawdopodobną nazwą jest Koalicja Obywatelska.

Koniec partii Nowoczesna. Kto się zajmie zobowiązaniami finansowymi?

Skarbnik Nowoczesnej Mirosław Pampuch powiedział, że wniosek w sprawie rozwiązania Nowoczesnej złożył zarząd partii, jednogłośnie przyjmując projekt uchwały w tej sprawie. We wrześniu został on przekazany przewodniczącemu ugrupowania, którym jest obecny rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Przewodniczący podda ten projekt pod głosowanie w piątek, podczas konwencji krajowej Nowoczesnej. W momencie, kiedy przegłosuje go odpowiednia większość, partia przestanie istnieć - podkreślił.

Pampuch dodał, iż członkowie Nowoczesnej, którzy złożą akces do nowej formacji, zostaną do niej przyjęci bez zwyczajowej procedury weryfikacyjnej, jednak nie są do tego zobowiązani. - Każdy będzie podejmował indywidualną decyzję - podkreślił.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że o bardziej progresywnych działaczy zabiegać mogą Zieloni, którym nie podoba się połączenie z PO. Wchodzą oni w skład klubu parlamentarnego KO, jednak nie dostali zaproszenia do wejścia do nowej partii.

Potapowicz poinformował, iż piątkowe wydarzenie będzie miało charakter zamknięty. O ustaleniach partia ma poinformować w komunikacie. Dzień później, w sobotę, większość działaczy Nowoczesnej ma pojawić się na konwencji krajowej PO podczas której ma zostać zmieniony statut partii i przedstawiona jej nowa nazwa.

Rozwiązanie Nowoczesnej oznacza, że konieczne będzie powołanie likwidatora. - To właśnie likwidator - który będzie osobą z zewnątrz, spoza partii - zajmie się już doprowadzeniem procesu rozwiązania partii do końca - powiedział Pampuch.

- To on będzie składał wniosek o wykreślenie Nowoczesnej z rejestru partii politycznych. To również on będzie zajmował się kwestią zobowiązań finansowych - ustali ich zakres, będzie odpowiednie ogłoszenie, wierzyciele będą mogli się zgłaszać. Na tyle, o ile starczy majątku partii, zobowiązania zostaną uregulowane przez likwidatora - dodał.

Nowoczesna Ryszarda Petru. Niegdyś w sondażach dawano jej nawet 30 proc.

Kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL zorganizowano w Warszawie 31 maja 2015 roku, zaś 25 sierpnia tego samego roku zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w wyborach parlamentarnych w tamtym roku zdobyła 7,6 proc. głosów. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczyniami m.in. Joanna Schmidt i Katarzyna Lubnauer.

Po początkowych sukcesach (na początku 2016 roku niektóre sondaże dawały jej nawet ok. 30 proc. poparcia) Nowoczesna zaczęła stopniowo słabnąć. Największy kryzys spowodował zagraniczny wyjazd Ryszarda Petru z Joanną Schmidt pod koniec grudniu 2016 roku w czasie, gdy w Sejmie trwał protest opozycji, podczas którego posłowie PO i Nowoczesnej nocowali na sali obrad.

W listopadzie 2017 roku Petru stracił funkcję szefa Nowoczesnej na rzecz Katarzyny Lubnauer. Ona z kolei po dwóch latach zrezygnowała z kierowania ugrupowaniem, a w 2019 roku nowym przewodniczącym został Adam Szłapka.

W wyborach samorządowych w 2018 roku Platforma Obywatelska stworzyła wraz z Nowoczesną wspólny komitet wyborczy. W dwóch ostatnich wyborach parlamentarnych komitet wyborczy Koalicja Obywatelska został poszerzony o Inicjatywę Polska oraz Zielonych. Te cztery ugrupowania tworzą obecnie wspólny klub parlamentarny.

