Z roku na rok jest nas coraz mniej. Alarmujące dane GUS

Najnowsze dane GUS wskazują ponadto, że tempo ubytku rzeczywistego populacji w ciągu trzech kwartałów wyniosło -0,3 proc. Oznacza to, że na każde 10 tys. mieszkańców ubyło 30 osób.

Rok wcześniej wskaźnik ten był nieco niższy - wynosił wówczas 27 osób.

Ludność Polski maleje z roku na rok. Nowy raport GUS

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie trzech kwartałów (od stycznia do września) zarejestrowano w tym roku ok. 181 tys. urodzeń żywych (o ok. 11 tys. mniej niż rok wcześniej), a współczynnik urodzeń obniżył się w skali roku o 0,3 pkt. do 6,5 proc.

Polska od wielu lat zmaga się z niskim przyrostem naturalnym, który najczęściej upatrywany jest w braku stabilności finansowej czy rosnących kosztach utrzymania, szczególnie w dużych miastach. Coraz więcej Polaków odkłada również w czasie decyzję o założeniu rodziny.

W 2024 roku Polska otwierała zestawienie krajów z najgorszą sytuacją demograficzną na świecie. Wskaźnik zastępowalności pokoleń, czyli sytuacja niepożądana, w której to młodsze pokolenia są zastępowane przez starsze, osiągnął w naszym kraju wartość 1,11, zaliczając spadek 8,6 proc.

Według najnowszych analiz, w tym roku możemy dostrzec wyraźny spadek liczby zgonów wśród niemowląt (z 32,7 tysięcy do 31 tysięcy), co - jak wskazują autorzy - należy przypisywać spadkowi regresu demograficznego.

Z raportu GUS wynika również, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 1 proc. w skali roku, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc.

