Z roku na rok jest nas coraz mniej. Alarmujące dane GUS

Polska

Liczba ludności Polski wciąż maleje i to w piorunującym tempie - wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec września 2025 r. w naszym kraju mieszkało 37,376 mln osób. To o 158 tysięcy mniej niż o tej samej porze przed rokiem.

Z roku na rok jest nas coraz mniej. Alarmujące dane GUS
Pixabay
Polaków obywa z roku na rok. Nowy raport GUS alarmuje
Zobacz więcej

Najnowsze dane GUS wskazują ponadto, że tempo ubytku rzeczywistego populacji w ciągu trzech kwartałów wyniosło -0,3 proc. Oznacza to, że na każde 10 tys. mieszkańców ubyło 30 osób.

 

Rok wcześniej wskaźnik ten był nieco niższy - wynosił wówczas 27 osób.

 

Ludność Polski maleje z roku na rok. Nowy raport GUS

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie trzech kwartałów (od stycznia do września) zarejestrowano w tym roku ok. 181 tys. urodzeń żywych (o ok. 11 tys. mniej niż rok wcześniej), a współczynnik urodzeń obniżył się w skali roku o 0,3 pkt. do 6,5 proc.

 

ZOBACZ: Akcja CBA w Nowym Sączu. Zatrzymany prezydent miasta i jego zastępca

 

Polska od wielu lat zmaga się z niskim przyrostem naturalnym, który najczęściej upatrywany jest w braku stabilności finansowej czy rosnących kosztach utrzymania, szczególnie w dużych miastach. Coraz więcej Polaków odkłada również w czasie decyzję o założeniu rodziny.

 

W 2024 roku Polska otwierała zestawienie krajów z najgorszą sytuacją demograficzną na świecie. Wskaźnik zastępowalności pokoleń, czyli sytuacja niepożądana, w której to młodsze pokolenia są zastępowane przez starsze, osiągnął w naszym kraju wartość 1,11, zaliczając spadek 8,6 proc.

 

ZOBACZ: Zderzenie ciężarówki z autobusem w Warszawie. Ranni pasażerowie

 

Według najnowszych analiz, w tym roku możemy dostrzec wyraźny spadek liczby zgonów wśród niemowląt (z 32,7 tysięcy do 31 tysięcy), co - jak wskazują autorzy - należy przypisywać spadkowi regresu demograficznego. 

 

Z raportu GUS wynika również, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 1 proc. w skali roku, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Wyobraża sobie, że gra w lidze USA". Krzysztof Bosak uderza w Sikorskiego
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GUSLUDNOŚĆPOLSKAPRZYROST NATURALNY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 