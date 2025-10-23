Wypłacił fortunę i wyszedł z banku. Po chwili go obrabowano

Polska

Na warszawskim Ursynowie doszło do zuchwałego rabunku. Mężczyzna został okradziony ze sporej sumy pieniędzy tuż po jej wypłacie w banku - potwierdziła w rozmowie z Interią asp. szt. Marta Haberska ze stołecznej policji. Służby nie podają dokładnej sumy, lecz z ustaleń lokalnych mediów wynika, że chodzi o niemal milion złotych.

Polsat News / Pixabay
Zuchwała kradzież na warszawskim Ursynowie. Mężczyzna stracił prawie milion złotych
We wtorkowy poranek na ulicy Teligi na warszawskim Ursynowie doszło do zuchwałej kradzieży - potwierdziła w rozmowie z Interią asp. szt. Marta Haberska. Mężczyzna po wyjściu z banku, w którym wypłacił sporą sumę, udał się do zaparkowanego nieopodal samochodu.

 

Gdy tylko wsiadł do auta, nieznany sprawca otworzył drzwi od strony pasażera i wyrwał mu torbę z pieniędzmi. Asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przekazała, iż ze względu na trwające postępowanie mundurowi nie ujawniają szczegółów dotyczących kwoty.

Obrabowali go tuż po wyjściu z banku. Stracił niemal milion złotych

Jak jednak podał nieoficjalnie portal haloursynow.pl, mężczyzna miał przy sobie około 900 tys. złotych. - Otwierają się drzwi, facet złapał torbę. Ja przez fotel pasażera spróbowałem wyjść do tego złodzieja - opisał poszkodowany.

 

Nadmienił, iż agresor "bardzo mocno go pociągnął", przez co mężczyzna upadł. Jest on przekonany, że napad był zaplanowany. Podkreślił, iż o wypłacie dużej sumy pieniędzy wiedzieli jedynie pracownicy banku.

 

Monika Bortnowska / wka / polsatnews.pl
NAPADPOLSKAURSYNÓWWARSZAWA

