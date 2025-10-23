Wizyta będzie skoncentrowana na dwóch aspektach: kwestiach ekumenizmu i ochronie środowiska naturalnego, które są bardzo bliskie papieżowi Leonowi XIV.

Karol III z wizytą w Watykanie. Pierwsza wspólna modlitwa z papieżem od wieków

Pierwszym punktem wizyty będzie spotkanie brytyjskiej pary królewskiej z papieżem w bibliotece Pałacu Apostolskiego - pierwsze od wyboru Leona XIV w maju. Następnie Karol III uda się na rozmowę z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem, a królowa Kamila zwiedzi Kaplicę Paulińską.

W południe brytyjski monarcha z małżonką i Leon XIV udadzą się do Kaplicy Sykstyńskiej na wspólną modlitwę ekumeniczną w intencji troski o środowisko naturalne. Modlitwę po łacinie i angielsku poprowadzi papież oraz anglikański arcybiskup Yorku Stephen Cottrell. Towarzyszyć jej będzie śpiew chórów królewskiego i papieskiego.

- Król Karol III, który jest także głową Kościoła anglikańskiego pragnął, aby wizyta w Stolicy Apostolskiej obejmowała również duchowy moment modlitwy z papieżem - wyjaśnił arcybiskup Flavio Pace z watykańskiej Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Kolejnym punktem będzie spotkanie z osobami zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony środowiska. Odbędzie się ono w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego. - Moment ten podkreśli zaangażowanie papieża - wcześniej Franciszka, a teraz Leona XIV, Stolicy Apostolskiej i króla Karola III, na rzecz ekologii - powiedziała siostra Alessandra Smerilli, sekretarz Dykasterii do spraw Integralnego Rozwoju Człowieka.

Po południu para królewska uda się do rzymskiej bazyliki Świętego Pawła za Murami, która jest tradycyjnym miejscem modlitw ekumenicznych. Brytyjski monarcha otrzyma tam w czasie uroczystości tytuł Królewskiego Konfratra (Royal Confrater).

Karol III miał odwiedzić Watykan w kwietniu. Do wizyty nie doszło

Oficjalna wizyta Karola III i Kamili w Watykanie planowana była na kwiecień tego roku, ale została przełożona z powodu złego stanu zdrowia papieża Franciszka. Para królewska, która gościła wtedy w Rzymie, odwiedziła prywatnie papieża w Domu Świętej Marty, gdzie przechodził rekonwalescencję po pobycie w szpitalu. Było to na niecałe dwa tygodnie przed jego śmiercią.

Czwartkowe historyczne wydarzenie poprzedza kolejne ważne uroczystości w Watykanie - 1 listopada w czasie mszy na placu Świętego Piotra papież Leon XIV ogłosi Doktorem Kościoła świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana, który, będąc anglikaninem, nawrócił się na katolicyzm.

