Wspólna inwestycja Rosji i Korei Północnej. Rozpoczął się ostatni etap

Rosja i Korea Północna zbliżają się do końcowego etapu budowy pierwszego mostu samochodowego między krajami - informuje Radio Swoboda. Według rozgłośni Moskwa i Pjongjang rozpoczynają ostatni etap prac.

Rosja i Korea Północna kończą wspólną inwestycję. Prace niemal na finiszu

Zdjęcia satelitarne, z których ostatnie wykonano niecały miesiąc temu, 27 września, ukazują postęp prowadzonych prac. Na najnowszej fotografii widać częściowo zbudowane po stronie Korei Północnej dwa przęsła mostu, który powstaje nad rzeką Tuman.

Po stronie rosyjskiej powstaje infrastruktura logistyczna, w tym lądowisko dla śmigłowców.

Most, którego budowa rozpoczęła się w kwietniu 2025 roku, zlokalizowany jest w odległości 470 metrów od istniejącego już mostu kolejowego, po którym kursują pociągi pasażerskie.

Zgodnie z zapowiedziami nowa przeprawa ma zwiększyć obroty handlowe między krajami.

Pierwszy taki projekt Rosji i Korei Północnej. Jaką rolę odegra most w wojnie z Ukrainą?

Georgij Tolojara, były dyplomata, wieloletni pracownik jeszcze radzieckiej placówki handlowej w KRLD, w czerwcu 2024 roku wątpił w ekonomiczną zasadność budowy mostu samochodowego między Koreą Północną a Rosją.

Ekspert określił wartość mostu jako "symboliczną", ale od tego czasu Pjongjang zdążył dostarczyć Moskwie - potrzebne do wojny z Ukrainą - broń i amunicję, przede wszystkim pociski artyleryjskie - zauważa Radio Swoboda.

Obecnie ładunki ze sprzętem wojskowym dostarczane są do Rosji z Korei Północnej głównie drogą morską.

Zakończenie budowy mostu drogowego między sojuszniczymi krajami planowane jest na 2026 rok.

Portal Ukraińska Prawda przypomina, że Korea Północna rozpoczęła niedawno budowę nowej fabryki wojskowej. Eksperci uważają, że jej produkty mają wspierać armię rosyjską w jej walce z Ukrainą.

