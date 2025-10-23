Rząd zaproponował, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniósł 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. Wstępne szacunki wskazują więc, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 4,9 proc.

Oznacza to, że najniższa emerytura poszłaby w górę z 1878,91 do 1970,98 zł brutto, czyli o 92,07 zł brutto. To skok o niecałe 84 zł na rękę, więc osoba uprawniona zacznie otrzymywać przelewy wysokości 1793,59 zł.

Jak wygląda sytuacja w przypadku innych kwot? Uzyskujący obecnie 2000 zł brutto w przyszłym roku będzie miał 2098 zł, co netto będzie warte niecałe 1910 zł (wzrost o prawie 90 zł). Świadczenie 2500 zł brutto urośnie do 2622,50 zł. Po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki PIT na konto uprawnionego trafi 2371,77 zł (czyli ponad 96 zł więcej).

Oto kilka innych przykładów:

3000 zł brutto podniesione zostanie do 3147 zł, czyli 2786,13 netto (dodatkowe 116,13 zł)

zamiast 3500 brutto emeryt będzie pobierał 3671,50, a więc 3200,48 zł na rękę (skok o 135,48 zł)

3986,91 zł brutto (średnia emerytura w pierwszym półroczu 2025) wzrośnie do 4182,27 zł (3604,00 netto, ponad 150 zł podwyżki)

Waloryzacja rent i emerytur 2026. Będzie niższa niż poprzednie

Oprócz nowych kwot należy uwzględnić dwa dodatki - kwietniową trzynastkę i wrześniową czternastkę. Z zasady wynoszą one równowartość (już podwyższonej) emerytury minimalnej, choć w obu przypadkach wartości netto różnią się z uwagi na inną wysokość pobieranej zaliczki i odprowadzanej składki. Dodatkowo w przypadku jesiennej wypłaty obowiązuje próg dochodowy, który może całkowicie wykluczyć seniora z grona beneficjentów.

Waloryzacja rzędu 4,9 proc. to poziom niższy od 5,5 proc., który stanowił podstawę przeliczenia w tym roku. Dla porównania w 2024 r. świadczenia urosły o 12,12 proc., a w 2023 r. o 14,8 proc.

W marcu czekają więc seniorów odczuwalne, aczkolwiek umiarkowane podwyżki. Należy jednak pamiętać, że oficjalny wskaźnik zostanie ogłoszony na początku 2026 r., po publikacji ostatecznych danych GUS.

