Podczas unijnego szczytu ważą się losy aktywów rosyjskiego banku centralnego, zamrożonych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Jednym z uczestników szczyty jest ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który spotkał się z obradującymi w Brukseli szefami państw i rządów UE, a następnie rozmawiał w cztery oczy z premierem Donaldem Tuskiem.

Spotkanie Tusk - Zełenski. Kancelaria publikuje nagranie

Kancelaria premiera opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z przywitania Tuska z Zełenskim.

"Razem z premierem Polski Donaldem Tuskiem rozmawialiśmy o wspólnych projektach obronnych i wykorzystaniu instrumentu SAFE (instrumentu finansowego, mającego zwiększyć inwestycje w systemy obronne - red.). Poinformowałem go o rosyjskich atakach powietrznych na ukraiński sektor energetyczny" - napisał po spotkaniu prezydent Ukrainy.

"Przestrzeń powietrzna Ukrainy potrzebuje dodatkowej ochrony, od tego zależy również bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej całej Europy. Poruszyliśmy również kwestię wsparcia militarnego dla Ukrainy. Nasz kraj jest zainteresowany inwestycjami polskich firm w ukraiński przemysł zbrojeniowy. Musimy kontynuować współpracę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa naszych narodów" - dodał Zełenski.

Kolejny pakiet sankcji. Zakaz importu rosyjskiego LNG

W Unii Europejskiej znajduje się około 200 miliardów euro aktywów rosyjskiego banku centralnego, które zostały zamrożone po ataku Rosji na Ukrainę. 185 miliardami z nich zarządza izba rozliczeniowa Euroclear z siedzibą w Belgii. Władze tego państwa obawiają się pozwów ze strony Rosji w przypadku wykorzystania tych środków, liczą jednak na zabezpieczenie od innych państw członkowskich podczas trwającego szczytu.

Według propozycji Komisji Europejskiej, zamrożone rosyjskie aktywa miałyby służyć sfinansowaniu pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Kijów zwróciłby pożyczone pieniądze po zakończeniu wojny i wypłaceniu przez Rosję reparacji.

Unijny szczyt odbywa się po przyjęciu przez Unię dziewiętnastego pakietu sankcji na Rosję, wprowadzającego m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG, oraz po ogłoszeniu przez amerykański resort finansów sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.

Wołodymyr Zełenski stwierdził w czwartek, że unijne i amerykańskie sankcje są sygnałem dla innych krajów na świecie do podjęcia podobnych działań wobec Rosji.

W piątek Zełenski weźmie udział w naradzie tzw. koalicji chętnych w Londynie, ze zdalnym udziałem części przywódców krajów wspierających Ukrainę.

