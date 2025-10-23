W nocy 20 października 2025 roku Centrum Operacyjne Połączeń Alarmowych HZS otrzymało prośbę od kolegów z polskiego TOPR o współpracę w poszukiwaniach 55-letniego mężczyzny z Polski, który ostatni raz kontaktował się z bliskimi w porze lunchu tego samego dnia ze szczytu Bystrej w Tatrach Zachodnich.

ZOBACZ: Akcja poszukiwawcza w Tatrach. 55-latek zaginął po zdobyciu szczytu

W akcji poszukiwawczej brali udział ratownicy górscy z Regionalnego Centrum Tatr Zachodnich, Tatry Niżne - Północ, a także ratownicy HZS z Centrum Prewencji i Edukacji Lawinowej.

Poszukiwania ze strony słowackiej prowadzono na ziemi, zaangażowano również kynologów z psami służbowymi, a poszukiwania prowadzono również z powietrza - z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, w tym urządzenia "Lifeseeker". W niesprzyjającej pogodzie sprawdzano spadochrony prowadzące ze szczytu Bystrej do dolin Gaborowej i Kamenistej. Ratownicy TOPR prowadzili poszukiwania od północnej strony Bystrej.

Tragedia w Tatrach. Nie żyje 55-letni mężczyzna

Dziś ratownicy górscy kontynuowali poszukiwania 55-latka od wczesnych godzin porannych. Niestety, w ich trakcie odnaleziono ciało poszukiwanego. Było w jednym z wąwozów prowadzących do Doliny Gaborowej, około 150 m poniżej szczytu Bystra.

"W czwartek podczas przeszukiwania Doliny Gaborowej (odgałęzienie Doliny Raczkowej), ratownik HZS z psem odnalazł ciało zaginionego w jednym ze żlebów, około 150 metrów poniżej szczytu Bystrej. Według wstępnych ustaleń, mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł, doznając obrażeń śmiertelnych" - poinformowali słowaccy ratownicy w komunikacie.

Zwłoki wydobyto z odsłoniętego terenu za pomocą sprzętu linowego, a następnie przetransportowano na noszach do ujścia Doliny Raczkowej, gdzie przekazano je członkom Słowackich Sił Zbrojnych i lekarzowi przeprowadzającemu oględziny.

Służby Ratownictwa Górskiego pragną złożyć rodzinie i ocalałym szczere kondolencje. Straż Pożarna składa serdeczne podziękowania ratownikom TOPR za współpracę, którzy w ostatnich dniach pomagali w poszukiwaniach po polskiej stronie Tatr.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni