Tomahawki dla Ukrainy. Putin grozi "przygniatającą" odpowiedzią

Ukraina od dłuższego czasu zabiega o przekazanie jej pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk przez Stany Zjednoczone.

Kijów stara się również o przyzwolenie na atakowanie celów w głębi Rosji przy użyciu rakiet otrzymanych od innych państw zachodnich, w tym Wielkiej Brytanii i Francji.

Putin grozi "poważną i przygniatającą" odpowiedzią

Na te doniesienia odpowiedział Władimir Putin.

- Uderzenia w głąb Rosji zostaną odebrane jako eskalacja, a odpowiedź będzie poważna i przygniatająca - oświadczył w czwartek na Kremlu rosyjski przywódca.

Podczas niedawnego spotkania prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić sobie na sprzedaż rakiet Tomahawk, ponieważ same ich potrzebują. Zełenski zapewnił po opuszczeniu Białego Domu, że temat pocisków pozostaje aktualny.

Putin reaguje na sankcje. Grozi wzrostem cen

Rosyjski przywódca odniósł się również do nowych sankcji USA na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil. To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa

Putin stwierdził, że nowe sankcje są próbą wywarcia presji na Rosję, ale według niego nie wpłyną one na rosyjską gospodarkę. Jak cytuje rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA, "zastąpienie rosyjskiej ropy na rynku światowym zajmie trochę czasu".

- Gwałtowny spadek ilości rosyjskiej ropy na rynku doprowadzi do wzrostu cen - dodał Putin.

Rosyjski przywódca powiedział też, że rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wpływu sytuacji z rosyjskimi dostawami ropy na ceny światowe, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w czwartek, że unijne i amerykańskie sankcje są sygnałem dla innych krajów na świecie do podjęcia podobnych działań wobec Rosji.

Putin potwierdził także doniesienia medialne, że szczyt z udziałem przywódców Rosji i USA, który miał się odbyć w Budapeszcie, został zaproponowany przez Trumpa.

- Co mogę powiedzieć? Dialog jest zawsze lepszy od jakiegoś rodzaju konfrontacji, kłótni czy nawet bardziej, wojny - powiedział.

