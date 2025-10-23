Strzały na granicy między Koreami. Żołnierze Kima wycofali się

Około 20 północnokoreańskich żołnierzy na chwilę przekroczyło Koreańską Strefę Zdemilitaryzowaną. Wojskowi wycofali się na krótko po tym, jak południowokoreańscy żołnierze oddali strzały ostrzegawcze - poinformowało w czwartek Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS), cytowane przez dziennik "Korea Times".

Żołnierze przekroczyli wojskową linię demarkacyjną w przygranicznym mieście Paju, na północny zachód od Seulu w niedzielę, 19 października. Wojskowi z południa, monitorujący ich ruch, wydali im ostrzeżenia, a następnie oddali strzały ostrzegawcze. Zaraz po tym Koreańczycy z Północy wycofali się, jakby nic się nie stało.

JCS stwierdziło, że żołnierze prawdopodobnie wykonywali prace w pobliżu granicy, takie jak oczyszczanie terenu lub stawianie min w strefie buforowej. Najpewniej tymczasowo przekroczyli granicę, wykonując obowiązki, które do nich należały.

Korea Północna. Żołnierz Kim Dzong Una zdezerterował do sąsiada

Dziennik "Korea Times" zauważył, że dokładnie tego samego dnia miał miejsce inny incydent przy granicy Korei. Północnokoreański żołnierz zdezerterował do sąsiadów z południa.

Wojskowy został wykryty i był obserwowany przez południowokoreańskich żołnierzy, a po przekroczeniu granicy został zatrzymany. Mężczyzna miał zostać przesłuchany, a odpowiednie służby zajęły się badaniem motywu i okoliczności jego ucieczki. Nie podano dalszych szczegółów dotyczących dezertera.

Urzędnicy wojskowi stwierdzili jednak, że te dwa incydenty wydają się nie być ze sobą powiązane, biorąc pod uwagę różnicę w ich czasie i miejscu.

- Nasze wojsko ściśle monitoruje działania północnokoreańskiego wojska i podejmuje niezbędne środki zgodnie z procedurami operacyjnymi - powiedział urzędnik wojskowy, cytowany przez "Korea Times".

