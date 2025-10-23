Wojskowy dron spadł w Inowrocławiu. "Uszkodził dwa samochody oraz budynek"

Dwa samochody oraz budynek zostały uszkodzone przez spadającego drona na jednej z ulic w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) - przekazał poseł PiS Bartosz Kownacki. Były wiceminister obrony narodowej dodał, że bezzałogowiec należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

X/Bartosz Kownacki
Dochodzenie w sprawie przejęła Żandarmeria Wojskowa
"Spadł dron w Inowrocławiu i uszkodził dwa samochody oraz budynek!" - poinformował w mediach społecznościowych poseł PiS Bartosz Kownacki. "Policja próbuje zatuszować sprawę i wyłapuje wszystkich, którzy chcą udokumentować zajście" - dodał. 

 

W kolejnym wpisie były wiceminister obrony narodowej stwierdził, że był to bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej. "To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów" - dodał polityk.

 

Według informacji Interii, sprawę przejęła już Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu prowadzone są czynności.

 

Artykuł aktualizowany.

 

Jakub Pogorzelski / jp / polsatnews.pl
