Wojskowy dron spadł w Inowrocławiu. "Uszkodził dwa samochody oraz budynek"

"Spadł dron w Inowrocławiu i uszkodził dwa samochody oraz budynek!" - poinformował w mediach społecznościowych poseł PiS Bartosz Kownacki. "Policja próbuje zatuszować sprawę i wyłapuje wszystkich, którzy chcą udokumentować zajście" - dodał.

W kolejnym wpisie były wiceminister obrony narodowej stwierdził, że był to bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej. "To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów" - dodał polityk.

PILNE‼️ Bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody! To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów. Moja interwencja w WZL i uwagi na licznie katastrofy zostały bagatelizowane przez WZL, a także przez wojewodę! pic.twitter.com/FkqV40FSnB — Bartosz Kownacki (@KownackiBartosz) October 23, 2025

Według informacji Interii, sprawę przejęła już Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu prowadzone są czynności.

Artykuł aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni