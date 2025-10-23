Jak przekazała w swoim komunikacie Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor), w reakcji na rzekomo dokonywane za pośrednictwem WhatsAppa i Telegrama oszustwa, działanie wskazanych aplikacji zostało częściowo ograniczone.

Kreml ogranicza WhatsAppa i Telegram. Tłumaczy walką z oszustwami

"W celu walki z przestępcami, zgodnie z ustaleniami organów ścigania, podejmowane są działania mające na celu częściowe ograniczenie funkcjonowania zagranicznych aplikacji do przesyłania wiadomości" – napisano.

Roskomnadzor nie wskazał precyzyjnie, jakie ograniczenia zostały nałożone i które funkcje aplikacji zostały wyłączone. Według relacji niezależnego rosyjskiego portalu Meduza, od 20 października w 34 regionach Rosji występują problemy z wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem tych komunikatorów. Użytkownicy skarżą się też na problemy z uruchomieniem programów, nawet po aktywowaniu usługi VPN. Awarie dotyczyły zarówno aplikacji mobilnych, jak i wersji na komputery.

Zdaniem dziennikarzy, władze mogą dążyć do podobnego rozwiązania, którego użyto w walce z serwisem YouTube, nazwanym "ogólnokrajowym spowolnieniem".

Problemy z działaniem aplikacji. Celem większa kontrola władz?

Już w sierpniu 2025 roku, Roskomnadzor zablokował połączenia audio i wideo w obu aplikacjach. Było to uzasadniane walką z oszustwami telefonicznymi. Dziennikarze pracujący w Rosji informowali też w ostatnich dniach o problemach z innymi komunikatorami, m.in. FaceTime, Chattti i Zangi.

Według dziennikarzy "Forbesa", ograniczenia dotknęły nawet rosyjską aplikację do przesyłania wiadomości Max, opracowaną przez państwowy serwis VK. Eksperci zwracają uwagę, że główny cel władz to zmuszenie użytkowników do korzystania z rosyjskiego komunikatora Max.

- Wprowadzone ograniczenia już doprowadziły do 10-20 proc. wzrostu wykorzystania połączeń głosowych u operatorów komórkowych i przeniesienia ruchu do innych komunikatorów, takich jak Max, i innych usług z funkcją wykonywania połączeń – przekazał szef agencji TelecomDaily Denis Kuskow w wywiadzie dla dziennika "Wiedomosti" w sierpniu 2025 roku.

Rosyjskie władze wielokrotnie deklarowały, że nie planują całkowitego zakazu korzystania z aplikacji WhatsApp i Telegram. Według niezależnych mediów, bardzo prawdopodobne są jednak kolejne ograniczenia dostępu do komunikatorów.

