"Podróżni mogą już planować zagraniczne wyjazdy z PKP Intercity nawet sześć miesięcy wcześniej. Do tej pory zakup tych biletów był możliwy maksymalnie 60 dni przed wyjazdem" - poinformowało w czwartek PKP Intercity. Z półrocznym wyprzedzeniem będzie można kupić bilety na pociągi jadące do Niemiec, Austrii, Węgier, Słowacji i Litwy.

W przypadku połączeń z Czechami od listopada obowiązywać będzie okres 90-dniowy, choć PKP Intercity zapowiada, że także na tym kierunku pracuje nad uruchomieniem możliwości zakupu biletów 180 dni przed wyjazdem. Nie zmienią się z kolei zasady zakupu biletów kolejowych do Ukrainy - te dostępne są z maksymalnie 20-dniowym wyprzedzeniem.

PKP Intercity. Bilety międzynarodowe dostępne pół roku przed odjazdem

Nowe zasady dotyczą wyłącznie zakupu biletów przez Internet. W kasach biletowych nadal będzie można dokonać zakupów najwcześniej 60 dni przed dniem wyjazdu.

Państwowy przewoźnik przekazał też, że włączony został także nowy system powiadamiania o zmianach w rozkładzie. "W przypadku na przykład przesunięcia godziny odjazdu pociągu podróżny, który zakupił bilet międzynarodowy online, otrzyma powiadomienie mailowe. Zmiany będą również widoczne po zalogowaniu na swoim koncie w systemie e-IC lub aplikacji mobilnej" - przekazał.

Zdaniem spółki nowe możliwości wcześniejszej rezerwacji mają przełożyć się na dostępność biletów w niższych cenach. Im bliższy dzień wyjazdu pociągu, tym wyższych cen za przejazd koleją za granicę można się spodziewać.

