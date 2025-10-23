"Najważniejsze pytania" - od listopada dwa razy w tygodniu w Polsat News

Polska

Już od listopada widzowie Polsat News będą mogli oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu – nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze. Program prowadzą Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz.

"Najważniejsze pytania" - od listopada dwa razy w tygodniu w Polsat News
Polsat News
"Najważniejsze pytania" - od listopada dwa razy w tygodniu w Polsat News
Zobacz więcej

"Najważniejsze pytania" to format publicystyczny, w którym jest miejsce na pogłębioną analizę i spokojną rozmowę. Każde wydanie to spotkanie z najważniejszymi uczestnikami życia publicznego – politykami, decydentami, ekspertami i liderami opinii, którzy mają realny wpływ na kierunek, w jakim zmierza Polska.

 

W programie nie brakuje trudnych pytań, konfrontacji poglądów i merytorycznej debaty. Prowadzący – znani z rzetelnego i dociekliwego stylu dziennikarskiego – dążą do tego, by widzowie otrzymali pełny obraz aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych, a nie tylko ich medialne skróty. Każdy odcinek stanowi zaproszenie do głębszego zrozumienia najistotniejszych spraw publicznych.

 

W programie gościli m.in. Radosław Sikorski, prof. Leszek Balcerowicz, Leszek Miller, Krzysztof Bosak, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Aleksander Kwaśniewski, prof. Antoni Dudek, prof. Marcin Matczak oraz Szczepan Twardoch.

 

"Najważniejsze pytania"poniedziałek i piątek, godz. 18:00 w Polsat News.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polskie rezerwy złota w światowej czołówce. Wiceprezes NBP wyjaśnia wzrost cen
mk / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KAROLINA OLEJAKNAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSATPOLSAT NEWSPOLSKAPROGRAMYPRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 