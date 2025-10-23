"Najważniejsze pytania" - od listopada dwa razy w tygodniu w Polsat News

"Najważniejsze pytania" to format publicystyczny, w którym jest miejsce na pogłębioną analizę i spokojną rozmowę. Każde wydanie to spotkanie z najważniejszymi uczestnikami życia publicznego – politykami, decydentami, ekspertami i liderami opinii, którzy mają realny wpływ na kierunek, w jakim zmierza Polska.

W programie nie brakuje trudnych pytań, konfrontacji poglądów i merytorycznej debaty. Prowadzący – znani z rzetelnego i dociekliwego stylu dziennikarskiego – dążą do tego, by widzowie otrzymali pełny obraz aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych, a nie tylko ich medialne skróty. Każdy odcinek stanowi zaproszenie do głębszego zrozumienia najistotniejszych spraw publicznych.

W programie gościli m.in. Radosław Sikorski, prof. Leszek Balcerowicz, Leszek Miller, Krzysztof Bosak, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Aleksander Kwaśniewski, prof. Antoni Dudek, prof. Marcin Matczak oraz Szczepan Twardoch.

"Najważniejsze pytania" – poniedziałek i piątek, godz. 18:00 w Polsat News.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polskie rezerwy złota w światowej czołówce. Wiceprezes NBP wyjaśnia wzrost cen Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mk / polsatnews.pl