"Najważniejsze pytania" - od listopada dwa razy w tygodniu w Polsat News
Już od listopada widzowie Polsat News będą mogli oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu – nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze. Program prowadzą Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz.
"Najważniejsze pytania" to format publicystyczny, w którym jest miejsce na pogłębioną analizę i spokojną rozmowę. Każde wydanie to spotkanie z najważniejszymi uczestnikami życia publicznego – politykami, decydentami, ekspertami i liderami opinii, którzy mają realny wpływ na kierunek, w jakim zmierza Polska.
W programie nie brakuje trudnych pytań, konfrontacji poglądów i merytorycznej debaty. Prowadzący – znani z rzetelnego i dociekliwego stylu dziennikarskiego – dążą do tego, by widzowie otrzymali pełny obraz aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych, a nie tylko ich medialne skróty. Każdy odcinek stanowi zaproszenie do głębszego zrozumienia najistotniejszych spraw publicznych.
W programie gościli m.in. Radosław Sikorski, prof. Leszek Balcerowicz, Leszek Miller, Krzysztof Bosak, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Aleksander Kwaśniewski, prof. Antoni Dudek, prof. Marcin Matczak oraz Szczepan Twardoch.
"Najważniejsze pytania" – poniedziałek i piątek, godz. 18:00 w Polsat News.
