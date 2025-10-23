Muzyka na sali operacyjnej. Pacjentka zagrała na klarnecie
Muzyka spotkała się z medycyną na sali operacyjnej w jednym ze szpitali w Londynie. 65-letnia pacjentka z chorobą Parkinsona grała na klarnecie podczas operacji mózgu. W trakcie całego zabiegu kobieta nie zmrużyła oka.
65-letnia Denise Bacon udowodniła, że leczenie działa w czasie rzeczywistym - podaje agencja Associated Press. Kobieta podczas operacji mózgu, związanej z chorobą Parkinsona, grała na instrumencie muzycznym.
Londyński szpital King's College poinformował, że sprawność ruchowa pacjentki uległa natychmiastowej poprawie dzięki zabiegowi głębokiej stymulacji mózgu, a ona sama nie zmrużyła oka i w czasie operacji grała na klarnecie. Cała procedura trwała cztery godziny.
Grała na klarnecie leżąc na sali operacyjnej. Lekarze operowali jej mózg
U emerytowanej logopedki w 2014 roku zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Od tego czasu ma trudności z chodzeniem, pływaniem, tańcem i grą na ukochanym klarnecie. Postępujące, zwyrodnieniowe schorzenie neurologiczne, które wpływa na ruch, opanowało jej ciało - opisuje AP.
Aby pomóc Bacon odzyskać zdolności ruchowe, profesor neurochirurgii Keyoumars Ashkan przeprowadził u niej zabieg polegający na wszczepieniu elektrod do mózgu i jednocześnie śledził reakcję jej organizmu w czasie rzeczywistym. - Elektrody stymulujące umieszczane są w głębokich strukturach mózgu - tłumaczył lekarz, dodając, że jest to "od dawna stosowana procedura mająca na celu poprawę zdolności motorycznych u pacjentów z zaburzeniami ruchu".
Mimo że mózg sam w sobie nie posiada receptorów bólu, Bacon podano miejscowe znieczulenie. Następnie lekarze wykonali niewielkie otwory i wszczepili specjalne elektrody. Później do elektrod podłączano generator impulsów, podobny do rozrusznika serca, który wysyłał sygnały elektryczne do mózgu.
Natychmiastowa poprawa u pacjentki z Parkinsonem
- Denise jest zapaloną klarnecistką, więc zasugerowano jej, aby przyniosła klarnet na salę operacyjną i sprawdziła, czy zabieg przyniesie poprawę - wyjaśnił neurochirurg.
W trakcie operacji kobieta zauważyła postępy. - Pamiętam, że po zastosowaniu stymulacji moja prawa ręka poruszała się znacznie łatwiej, co z kolei wpłynęło na poprawę moich umiejętności gry na klarnecie. Bardzo mnie to ucieszyło - mówiła zadowolona pacjentka. Dodała, że zauważyła też poprawę w poruszaniu się i że nie może się już doczekać powrotu do aktywności takich jak pływanie czy taniec.
Przez następne 20 lat wszczepiony w klatkę piersiową generator impulsów będzie pomagał Bacon, dając jej szansę na powrót do ukochanych pasji - pisze Associated Press.
Operacje mózgu zazwyczaj wymagają znieczulenia ogólnego, ale niektóre zabiegi muszą być wykonywane u przytomnych pacjentów, aby lekarze mogli mieć pewność, że nie dochodzi do uszkodzenia ważnych funkcji mózgu.
To nie pierwszy tego typu zabieg wykonany przez profesora Ashkana w londyńskiej placówce. W 2020 roku skrzypaczka wykonywała utwory jazzowe, gdy usuwano jej guz mózgu.
