65-letnia Denise Bacon udowodniła, że leczenie działa w czasie rzeczywistym - podaje agencja Associated Press. Kobieta podczas operacji mózgu, związanej z chorobą Parkinsona, grała na instrumencie muzycznym.

Londyński szpital King's College poinformował, że sprawność ruchowa pacjentki uległa natychmiastowej poprawie dzięki zabiegowi głębokiej stymulacji mózgu, a ona sama nie zmrużyła oka i w czasie operacji grała na klarnecie. Cała procedura trwała cztery godziny.

Grała na klarnecie leżąc na sali operacyjnej. Lekarze operowali jej mózg

U emerytowanej logopedki w 2014 roku zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Od tego czasu ma trudności z chodzeniem, pływaniem, tańcem i grą na ukochanym klarnecie. Postępujące, zwyrodnieniowe schorzenie neurologiczne, które wpływa na ruch, opanowało jej ciało - opisuje AP.

ZOBACZ: Nie wiedziała, kim jest. Przełom ws. tajemniczej kobiety z kościoła

Aby pomóc Bacon odzyskać zdolności ruchowe, profesor neurochirurgii Keyoumars Ashkan przeprowadził u niej zabieg polegający na wszczepieniu elektrod do mózgu i jednocześnie śledził reakcję jej organizmu w czasie rzeczywistym. - Elektrody stymulujące umieszczane są w głębokich strukturach mózgu - tłumaczył lekarz, dodając, że jest to "od dawna stosowana procedura mająca na celu poprawę zdolności motorycznych u pacjentów z zaburzeniami ruchu".

Mimo że mózg sam w sobie nie posiada receptorów bólu, Bacon podano miejscowe znieczulenie. Następnie lekarze wykonali niewielkie otwory i wszczepili specjalne elektrody. Później do elektrod podłączano generator impulsów, podobny do rozrusznika serca, który wysyłał sygnały elektryczne do mózgu.

Natychmiastowa poprawa u pacjentki z Parkinsonem

- Denise jest zapaloną klarnecistką, więc zasugerowano jej, aby przyniosła klarnet na salę operacyjną i sprawdziła, czy zabieg przyniesie poprawę - wyjaśnił neurochirurg.

W trakcie operacji kobieta zauważyła postępy. - Pamiętam, że po zastosowaniu stymulacji moja prawa ręka poruszała się znacznie łatwiej, co z kolei wpłynęło na poprawę moich umiejętności gry na klarnecie. Bardzo mnie to ucieszyło - mówiła zadowolona pacjentka. Dodała, że zauważyła też poprawę w poruszaniu się i że nie może się już doczekać powrotu do aktywności takich jak pływanie czy taniec.

ZOBACZ: Noworodek wzbudził sensację. Szpital chwali się rekordem

Przez następne 20 lat wszczepiony w klatkę piersiową generator impulsów będzie pomagał Bacon, dając jej szansę na powrót do ukochanych pasji - pisze Associated Press.

Operacje mózgu zazwyczaj wymagają znieczulenia ogólnego, ale niektóre zabiegi muszą być wykonywane u przytomnych pacjentów, aby lekarze mogli mieć pewność, że nie dochodzi do uszkodzenia ważnych funkcji mózgu.

To nie pierwszy tego typu zabieg wykonany przez profesora Ashkana w londyńskiej placówce. W 2020 roku skrzypaczka wykonywała utwory jazzowe, gdy usuwano jej guz mózgu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni