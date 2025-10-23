- Zacząłem tę budowę w 2007 roku i trzeba było wygrać wybory, by w 2025 r. ją zakończyć - powiedział o drodze S3 premier. Rozpoczynająca się w Świnoujściu droga ekspresowa ma ponad 470 km długości, łączy trzy województwa i kończy się na przejściu granicznym Lubawka-Královec.

W poniedziałek do użytku oddany został ostatni 33-kiloemtrowy odcinek Świnoujście - Troszyn.

Premier przekazał również, że w czwartek do użytku oddany został nowy odcinek trasy S1 - To długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy nas ze Słowacją i dalej z południem Europy - przekazał premier.

- To jeden z najbardziej efektownych projektów drogowych w historii Polski. Pięć estakad, trzy mosty, a przy okazji to chyba najbardziej malownicza trasa ekspresowa w Polsce - przekonywał Donald Tusk.

Budowa trasy ekspresowej S3 zajęła blisko 20 lat

Polskie plany budowy drogi przebiegającej wzdłuż Odry sięgają lat 40. XX wieku, a w kształcie zbliżonym do obecnego powstawały w latach 60. i 70.

Dopiero w XXI wieku zdecydowano jednak o budowie drogi ekspresowej zamiast autostrady, a na ogłoszenie pierwszych przetargów trzeba było czekać do schyłku pierwszych rządów PiS w 2007 r. W sumie budowa S3 od Świnoujścia do Lubawki zajęła blisko 20 lat.

