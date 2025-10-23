"Może to dziwne, co powiem". Donald Tusk zaskoczył w nowym nagraniu

Polska

- Może to dziwne, co powiem, ale Czechy mają dostęp do morza - ogłosił premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w czwartek na portalu X. - W poniedziałek trasa S3 połączyła całą zachodnią Polskę i Czechy z polskim Bałtykiem, z polskimi portami. To chyba dobre novinky? - zapytał szef rządu.

"Może to dziwne, co powiem". Donald Tusk zaskoczył w nowym nagraniu
Mateusz Grzeszczuk/GDDKiA, Donald Tusk/X
Premier Donald Tusk ogłosił oddanie do użytku trasy ekspresowej S3
Zobacz więcej

- Zacząłem tę budowę w 2007 roku i trzeba było wygrać wybory, by w 2025 r. ją zakończyć - powiedział o drodze S3 premier. Rozpoczynająca się w Świnoujściu droga ekspresowa ma ponad 470 km długości, łączy trzy województwa i kończy się na przejściu granicznym Lubawka-Královec.

 

W poniedziałek do użytku oddany został ostatni 33-kiloemtrowy odcinek Świnoujście - Troszyn.

 

ZOBACZ: Chaos na drogach w Niemczech. Wszystkiemu winna aplikacja

 

Premier przekazał również, że w czwartek do użytku oddany został nowy odcinek trasy S1 - To długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy nas ze Słowacją i dalej z południem Europy - przekazał premier.

 

- To jeden z najbardziej efektownych projektów drogowych w historii Polski. Pięć estakad, trzy mosty, a przy okazji to chyba najbardziej malownicza trasa ekspresowa w Polsce - przekonywał Donald Tusk.

 

Budowa trasy ekspresowej S3 zajęła blisko 20 lat

Polskie plany budowy drogi przebiegającej wzdłuż Odry sięgają lat 40. XX wieku, a w kształcie zbliżonym do obecnego powstawały w latach 60. i 70. 

 

ZOBACZ: Donald Tusk z apelem w sprawie Karola Nawrockiego. "Dajmy trochę czasu"

 

Dopiero w XXI wieku zdecydowano jednak o budowie drogi ekspresowej zamiast autostrady, a na ogłoszenie pierwszych przetargów trzeba było czekać do schyłku pierwszych rządów PiS w 2007 r. W sumie budowa S3 od Świnoujścia do Lubawki zajęła blisko 20 lat.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Gdyby nie Lewica...". Agnieszka Dziemianowicz-Bąk broni projektów ws. prawa pracy
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CZECHYDONALD TUSKPOLSKAPREMIERTRANSPORT DROGOWYTRASA S3

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 