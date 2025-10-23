- Ten krok jest niekorzystny z punktu widzenia osiągnięcia pokoju w Ukrainie - tak rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa odniosła się do nałożenia sankcji przez USA na Rosję. Jej zdaniem jeśli Stany Zjednoczone "pójdą w ślady poprzednich administracji, to będzie to porażka". Wskazała, iż cele Rosji w Ukrainie pozostają wciąż te same.

Skomentowała także inne nowe restrykcje gospodarcze, nałożone przez Unię Europejską. W ocenie propagandystki "elity UE po prostu nie mogą pogodzić się z tym, że ich sankcje nie działają". - Rosja jest gotowa do rozmów z Departamentem Stanu USA - zaznaczyła, odnosząc się do odwołanego spotkania Trump - Putin, do którego miało dojść w Budapeszcie.

Do nałożenia sankcji na Rosję odniósł się także wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. - USA są naszym przeciwnikiem, a "stróż pokoju" Trump jest na walce z Rosją. Jego decyzje są niczym akt wojny przeciwko nam (...). Prezydent Trump wkroczył na wojenną ścieżkę z Rosją. Zbratał się z szaloną Europą - ocenił były prezydent.

USA ogłaszają sankcje przeciwko Rosji. "Finansują machinę wojenną Kremla"

Departament Skarbu USA ogłosił w środę nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe. To pierwsze sankcje przeciwko firmom z tego kraju za drugiej kadencji Donalda Trumpa. Jak czytamy w komunikacie amerykańskiego resortu finansów, sankcje nałożono na Rosnieft i Łukoil, a także 34 ich spółki zależne.

"Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie i natychmiast wprowadzić zawieszenie broni. Biorąc pod uwagę odmowę prezydenta Putina zakończenia tej bezsensownej wojny, Departament Skarbu nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla" - oznajmił Scott Bessent, szef Departamentu.

Jak nadmienił, USA "są gotowe podjąć dalsze działania, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby wesprzeć wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia kolejnej wojny". "Zachęcamy naszych sojuszników do przyłączenia się do nas i przestrzegania tych sankcji" - wezwał Bessent.

