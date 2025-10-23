"Lewica dostanie marszałka, PSL koryto". Wrze wokół dwukadencyjności

- Zmienili zdanie, żeby PSL był wobec nich bardziej przychylny. Efekt jest taki, że SLD dostanie fotel marszałka, PSL koryto (…), a obywatele dostaną zabetonowane samorządy - oceniła Marcelina Zawisza z partii Razem. Posłanka w "Graffiti" odniosła się do zapowiedzi Włodzimierza Czarzastego, że Nowa Lewica poprze propozycję PSL na zniesienie dwukadencyjności w samorządach.

PAP/Mikołaj Kuras, Marian Zubrzycki
PSL przekonało Nową Lewicę do zniesienia dwukadencyjności w samorządach? Partia Razem sprzeciwia się pomysłowi
PSL postuluje zniesienie dwukadencyjności w samorządach. W środowym wydaniu "Graffiti" wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Nowa Lewica poprze propozycję PSL. Do jego słów w tym samym programie odniosła się dzień później Marcelina Zawisza z partii Razem. 

 

- Nowa Lewica jest częścią koalicji rządzącej, a jak rozumiem cała koalicja idzie w kierunku tego, żeby to ograniczenie dwóch kadencji znieść. W podobnym tonie wypowiadał się minister Marcin Kierwiński. Odbieram to tak, że zbliża się głosowanie na marszałka Sejmu i pan marszałek Czarzasty wiedząc, że nie ma zbyt dużego poparcia wśród własnych koalicjantów, mimo zapisów umowy koalicyjnej, szuka poparcia  - mówiła w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

 

- Zmienili zdanie, żeby PSL był wobec nich bardziej przychylny. Efekt jest taki, że SLD dostanie fotel marszałka, PSL koryto (…), a obywatele dostaną zabetonowane samorządy - zaznaczyła. 

 

WIDEO: Marcelina Zawisza w "Graffiti"

Czarzasty o zniesieniu dwukadencyjności w samorządach: Będziemy popierali

O szczegółach decyzji Czarzasty mówił w środę na antenie Polsat News. - Odbyliśmy bardzo długą dyskusję na ten temat na klubie (...). Zaprosiliśmy wszystkich naszych samorządowców, a mamy dziewięcioro prezydentów miast (...). Oni przedstawili argumenty, które przemawiają za tym, żeby tę linię nieograniczenia do dwóch kadencji prezentować i klub przyjął taką wykładnię - przekazał.

 

Jak zaznaczył przed konsultacjami sam nie miał "jasności" w tej sprawie. - Mamy takie zdanie, że ten projekt, który został przedstawiony, znoszący dwukadencyjność, będziemy popierali - powiedział. 

 

ZOBACZ: "Horrendalne zarobki" wśród lekarzy. Posłanka żąda pilnych zmian

 

Projekt ustawy PSL przewiduje zniesienie zasady, wedle której wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie kadencje. W projekcie zaproponowano także likwidację zakazu startu przez kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta również w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa.

 

Jeszcze we wrześniu o odrzucenie projektu nowelizacji w pierwszym czytaniu wnioskował Adrian Zandberg z partii Razem, argumentując, że celem zmian jest "zabetonowanie władzy w samorządach". W czwartek wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski przekazał w rozmowie z WP, że Platforma Obywatelska podjęła decyzję, by poprzeć ustawę znoszącą dwukadencyjność w samorządach. 

 

anw/wka / polsatnews.pl / Polsat News
