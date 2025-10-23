Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie z Janem Mikrutą podczas konferencji Polska Polityka Wschodnia odniósł się do możliwego rozwoju sytuacji wokół negocjacji pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie. Jego zdaniem Władimir Putin nie zrezygnował z planów podporządkowania sobie całego terytorium naszego wschodniego sąsiada.

- Nie jest zdolny do kompromisów, do taktycznych ruchów - tak. Jego celem pozostaje zdobycie, czy przejęcie całej Ukrainy do swojej strefy wpływów. Moim zdaniem będzie do tego konsekwentnie dążył - wojną pełnoskalową, atakami i ingerencją w proces wyborczy na Ukrainie. Także wobec Putina nie można mieć złudzeń. Putin chce mieć całą Ukrainę w swoich łapach - podkreślił w programie "Dzień na świecie".

Jednocześnie przestrzegł amerykańską administrację przed zbytnią ufnością w rozmowach z rosyjskim przywódcą. - To, co bym sugerował Trumpowi i jego ekipie (...) z Putinem nie można być naiwnym, nie można działać tak doraźnie czy taktycznie. Putin jest 25 lat na stanowisku lidera w Rosji, to jest niezwykle doświadczony, szczwany, cyniczny i dysponujący instrumentami zawodnik - przypomniał.

Putin zgodzi się na zakończenie wojny? Kwaśniewski wskazuje na jeden scenariusz

Kwaśniewski dodał, że Stany Zjednoczone mają wciąż szerokie możliwości wsparcia Ukrainy: od przekazania nowoczesnych systemów uzbrojenia, w tym rakiet Tomahawk po zgodę na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów.

- Donald Trump ma ciągle ma bardzo wiele argumentów, ale w nim też jest taka w pewnym sensie zrozumiała obawa, że tego wielkiego niedźwiedzia nie można tak całkiem doprowadzić do ściany, bo może zachować się w sposób całkowicie nieodpowiedzialny (...) to jest gra, ale już wysokich stawek, która jeżeli wymknie się komuś spod kontroli, może być niebezpieczna i tu obawy Trumpa bym rozumiał, ale generalnie apelowałbym do Trumpa o wyrzeczenie się jakiejkolwiek naiwności w relacjach z Rosją i Putinem - zaznaczył.

Jego zdaniem istnieje szansa, że Putin zgodziłby się na zakończenie wojny, jednak oznaczałoby to dużą ofiarę ze strony Ukraińców. - Był moment taki, te krzyki w Białym Domu ostatnio były związane z tym, iż Putin zaproponował coś, co byłoby sprzedane stronie ukraińskiej jako wielkie zwycięstwo: mamy cały Donbas - stwierdził.

Jak podkreślił zdobycie bogatego regionu, gdzie zamieszkuje ludność rosyjskojęzyczna, będzie ogłoszone w Rosji jako "ogromny sukces, który byłby tylko kolejnym etapem w walce nad panowaniem nad całością". Jednocześnie oznaczałoby głęboką porażkę Ukrainy i groziłoby dojściem do władzy prorosyjsko nastawionych polityków oraz bliższy dostęp Rosjan do strategicznych obiektów wojskowych państwa. - No dziesiątki strategicznych katastrof, które mogłyby wtedy Ukrainę czekać - podsumował.

Putin będzie testować NATO. Punktem zapalnym Kaliningrad

Aleksander Kwaśniewski ostrzegł również na antenie Polsat News, że w kolejnych latach Rosja może próbować "testować" Sojusz Północnoatlantycki, wykorzystując preteksty humanitarne.

- Największe zagrożenie, które może nas spotkać w najbliższych latach to jest takie testowanie NATO ze strony Putina, bądź jego następcy z użyciem tego argumentu, że rosyjscy obywatele w obwodzie kaliningradzkim są pozbawieni niezbędnych dóbr, niezbędnej pomocy - to oczywiście bzdura, kłamstwo, ale może to wykorzystywać i na przykład żądać dostępu eksterytorialnego do obwodu kaliningradzkiego, co oznacza żądania wobec Litwy, czyli członka NATO - wyjaśnił.

Jak podsumował wówczas Sojusz stanie przed pytaniem, czy zaangażować się w wojnę. - Zgodnie z art. 5 powinniśmy udzielić wtedy pomocy Litwie. Myślę, że Putin ma taki scenariusz w głowie - uznał były prezydent.

