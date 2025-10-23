Zobacz więcej
Krzysztof Bosak w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Gościem Piotra Witwickiego w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" będzie wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Krzysztof Bosak w "Gościu Wydarzeń"
W drugiej części programu "Gość Wydarzeń" pojawi się dr Dominik Hejj, autor książki "Węgry na nowo".
