Krzysztof Bosak w programie "Gość Wydarzeń"

Gościem Piotra Witwickiego w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" będzie wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.