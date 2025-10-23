"Komedia, która nas ośmiesza". Bosak uderza w Sikorskiego

Polski sąd nie zgodził się na ekstradycję Ukraińca Wołodymyra Ż. podejrzanego o wysadzenie Nord Stream 2. W czwartkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wyraził satysfakcję z tej decyzji.

- Jak słuchałem uzasadnienia wyroku sędziego, to trudno było nie ukryć uśmiechu na twarzy, szczególnie, gdy wytknięte zostało Niemcom, że ich sądy są obsadzane przez polityków, że właściwie nie przedstawili żadnego uzasadnienia, dlaczego do nich miałby być wysłany ten człowiek oraz kiedy zostało przypomniane, że te Nord Streamy są własnością rosyjską - mówił polityk Konfederacji.

Krzysztof Bosak uderza w Radosława Sikorskiego. "Wyobraża sobie, że gra w lidze USA"

- Pamiętam jak Niemcy zapewniali nas, że to nie jest projekt państwowy, tylko czysto prywatny, z którym nie mają nic wspólnego, projekt biznesowy - stwierdził Bosak. - Trudno nie mieć satysfakcji. Polscy politycy, w tym ja, walczyliśmy z tym projektem. Poza niezadowoleniem po stronie niemieckiej nie widziałem żadnej polemiki - dodał.

Na uwagę Piotra Witwickiego, że decyzją polskiego sądu oburzona była przedstawicielka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa, Bosak odpowiedział pytaniem: "co za różnica co mówiła rzeczniczka Kremla, od kiedy to się tym przejmujemy?".

Polityk dopytywany, co z kolei myśli o działalności szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, polityk odparł, że "mamy nietypowego ministra spraw zagranicznych, który celuje w ostrych komentarzach, które służą bardziej jego osobistej popularności niż racji stanu państwa polskiego".

- Uważam, że niektóre jego komentarze bardziej zaszkodziły niż pomogły. Te twitterowe potyczki, w tej chwili na odcinku polsko-węgierskim, uważam za zupełnie niepotrzebne, nic niewnoszące do naszych relacji - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

- Dyplomata podobno powinien parę razy pomyśleć zanim nic nie powie, minister Sikorski robi odwrotnie - ocenił, przywołując słowa przypisywane Winstonowi Churchillowi. - To jest ten problem, że minister Sikorski wyobraża sobie, że gra w tej samej lidze co USA, a na placówkach nie ma potem dyplomatów, którzy mogliby później tę robotę robić, a jak są to nie mają środków - dodał Bosak.

Artykuł aktualizowany

