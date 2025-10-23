Do zdarzenia doszło w środę około godz. 3:15 w Bukareszcie. Służby zatrzymały mężczyznę, który usiłował samochodem wjechać w bramę ambasady rosyjskiej.

ZOBACZ: Akcja CBA w Nowym Sączu. "Zatrzymano dwóch urzędników"

"Na miejsce zdarzenia szybko zadysponowano dwie jednostki żandarmerii i jedną brygadę antyterrorystyczną. Mężczyzna w chwili, gdy zobaczył organy ścigania, próbował uciec swoim pojazdem, ale został zatrzymany" - podaje portal rumuńskiej telewizji Stirile.

Rumunia. Incydent pod rosyjską ambasadą

Zgodnie z ustaleniami policji sprawcą zdarzenia był 53-letni obywatel Rumunii, który ma odebrane prawo jazdy. Co więcej, po przebadaniu okazało się, że był pod wpływem substancji psychoaktywnych.

"Żandarmeria wyjaśniła, że bezpieczeństwo w budynku dyplomatycznym nie jest zagrożone i że nie odnotowano żadnych ofiar ani szkód materialnych" - przekazuje Stirile.

🇷🇴 In Romania, a 53-year-old man tried to ram the gates of the Russian embassy with his car



The incident happened in Bucharest last night.



The driver tried to flee the scene — but was detained. During testing, amphetamines and benzodiazepines were found in the daredevil’s… pic.twitter.com/uomjRPYs2U — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2025

Według nieoficjalnych ustaleń reportera telewizji 53-latek jest dentystą, który mieszka w Pitesti. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z miejsca zdarzenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Euforia w Izraelu. Co oznacza podpisanie porozumienia? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/wka / polsatnews.pl