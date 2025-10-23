"Horrendalne zarobki" wśród lekarzy. Posłanka żąda pilnych zmian
- To jest plucie w twarz Polkom i Polakom - tak Marcelina Zawisza z partii Razem określiła poszukiwania przez rząd środków na dofinansowanie ochrony zdrowia. - Mówimy o tym, że będzie brakować pieniędzy od ponad roku - dodała. Posłanka skomentowała także wysokie zarobki niektórych lekarzy. - Jeżeli pani minister chce coś z tym zrobić, to należy wprowadzić obowiązek umowy o pracę - dodała.
Jak stwierdziła Marcelina Zawisza, komentując sytuację finansową w sektorze zdrowotnym, nie wyobraża sobie ona sytuacji, w której "znajduje się pieniądze, aby dofinansować telewizję publiczną, która i tak nie spełnia swojej roli", a nie ma pieniędzy na dofinansowanie ochrony zdrowia.
Wcześniej minister zdrowa Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała, że pieniędzy w tym roku w budżecie dla zdrowia nie wystarczy i że trzeba będzie przesuwać terminy planowanych zabiegów. Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zaznaczył, że mowa jest o braku 14 mld złotych.
- My mówimy o tym, że będzie brakować pieniędzy od ponad roku. Udawanie, że oni (rząd - red.) teraz się dowiedzieli i że szukają pieniędzy, to jest plucie w twarz Polkom i Polkom, którzy się teraz dowiadują, że nie będą mieli realizowanych zabiegów - dodała.
Szefowa klubu sejmowego Razem zaznaczyła, iż jest taka narracja, że lekarze zarabiają za dużo. - Problem jest taki, że tych lekarzy którzy zarabiają horrendalne pieniądze, ustawa o stawce minimalnej wcale nie dotyczy. Stracą na niej pielęgniarki i fizjoterapeuci - powiedziała.
Ochrona zdrowia. Zawisza: Będziemy desperacko potrzebować pielęgniarek
Według Zawiszy "jeżeli pani minister chce coś zrobić z wielkimi wynagrodzeniami z lekarzami, to należy wprowadzić obowiązek umowy o pracę".
- A także zasadę, że należy pracować albo w sektorze prywatnym albo publicznym. Mamy taką sytuację jest tak, że lekarz pracuje w szpitalu na 1/16 umowy i prowadzi własną praktykę i przerzuca sobie pacjentów, w zależności gdzie więcej zarobi - stwierdziła posłanka.
Jak dodała, takie działanie jest potępiane przez Izbę Lekarską. - Myślę, że tutaj pani minister znajdzie poparcie do zmian. Będziemy desperacko potrzebować pielęgniarek i fizjoterapeutów - dodała.
- Pani minister komunikuje się rzadko, ale jak już przychodzi na sejmową komisję zdrowia, to z komunikatem, że sytuacja się nie poprawi. W przyszłym budżecie ma zabraknąć dla zdrowia minimum 23 mld zł - przekazała Zawisza.
- Na komisji, gdzie głosowany jest budżet, cała KO opiniuje pozytywnie takie rozwiązanie, zamiast odesłać ten budżet do ministra finansów Domańskiego, aby szukał dalszych środków - wyjaśniła.
Jak zaznaczyła posłanka, aby znaleźć pieniądze na zdrowia, należało wprowadzić podatek od gigantów cyfrowych albo podatek od nadzwyczajnych zysków banków. - Teraz to samo ministerstwo finansów jest sobie winne - przekazała.
- A minister mówił jeszcze, że stać nas na obniżenie składki zdrowotnej. Zakładam, że on ma plan. A jaki? Żaden - dodała Zawisza.
